موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ملعب آل نهيان، عندما يلتقي مع الوحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة من المقرر لها مساء الإثنين 10 فبراير 2020، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

قلعة الكؤوس تعيش حالة من تذبذب المستوى على الصعيد المحلي وهي الحالة التي قد تطيح بالمدرب كريستيان جروس من قيادة الفريق، بينما وضع الوحدة مختلف تمامًا بسلسلة الانتصارات الكبيرة التي يحققها مؤخرًا.

لم يُهزم الفريق الإماراتي حتى الآن خلال عام 2020، مع أداء مميز في الآونة الأخيرة، وهو ما يُنذر الأهلي بمباراة ستكون في غاية الصعوبة على زملاء عمر السومة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الوحدة - الأهلي آل نهيان الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادي الآخر 1441 beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيفتقد الأهلي للثلاثي جوسيف، مهند عسيري وعمر السومة في المباراة المهمة التي تنتظره ضد الوحدة الإماراتي، عدا ذلك لن يفتقد الراقي لغياب أي لاعب آخر.

من المتوقع أن يواصل السويسري المخضرم كريستيان جروس الاعتماد على طريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بياسر المسيليم في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من لوكاس، آل فتيل، الخبراني والمولد، في الوسط الثنائي ساريتش ونوح الموسى، في المقدمة هناك المقهوي، المؤشر وماركو مارين وأمامه يوسف البلايلي.



التشكيل | 4-2-3-1

ياسر المسيليم

لوكاس دي ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - نوح الموسى

سلمان المؤشر - ماركو مارين - حسين المقهوي

يوسف البلايلي

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لا توجد غيابات في صفوف الوحدة الإماراتي في المواجهة الصعبة التي تنتظر الفريق أمام الأهلي السعودي، في مجموعات دوري أبطال آسيا.

سيعتمد الإسباني مانولو خيمينيز على طريقة لعب 4/2/3/1 بتواجد محمد الشمسي في حراسة المرمى، رباعي الدفاع مكون من المنهالي، بيمنتا، الرفاعي وريم تشانج وو، وفي خط الوسط الثنائي خميس إسماعيل وميونج جو لي، على الأطراف الزعابي ومبوكو ويتوسطهم إسماعيل مطر وأمامه سيباستيان تيجالي

1⃣5⃣1⃣ تيجالي يحطم الارقام ويدخل التاريخ 🇱🇻



بو شهــاب 👏#WHDFC pic.twitter.com/F0zctZnTby — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) February 6, 2020

التشكيل | 4-2-3-1