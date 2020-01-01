موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الوحدة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة ضيفًا ثقيلًا وهو الوحدة، وذلك في إطار الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الأهلي في الجولة الأولى من عبور بوابة الباطن الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بصعوبة، ويسعى إلى إكمال بدايته المقبولة من خلال الفوز على فريق بقوة نادي مدينة مكة.

في الوقت نفسه فإن الوحدة انتصر على القادسية بهدفين لهدف ويعيش فترة جيدة منذ نهايات الموسم الماضي الملتحم في هذا الموسم، مع تخصصه في إحراج الكبار والذي يضع قلعة الكؤوس في موقف صعب بكل الأحوال.

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وفي هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة؟

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة هو الخميس 22 أكتوبر 2020، الموافق 5 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوحدة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الأهلي والوحدة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.