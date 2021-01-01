موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد خسارة ثقيلة بثلاثة أهدافٍ دون رد، يستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة جديدة في الجولة 12 من الدوري السعودي ضد نادي القادسية، تقام في ملعب الأمير سعود بن جلوي.

توقف رصيد الأهلي عند 22 نقطة وبقي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، وسيسعى الفريق للفوز بالتأكيد لتعويض جماهيره عن الهزيمة الثقيلة في المباراة الأخيرة التي منعته من الصعود للمركز الأول على حساب نادي الهلال.

تعادل القادسية في المباراة الأخيرة في الدوري مع الرائد 2-2، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 11 مباراة، فاز في 4 وتعادل 2 وخسر في 5.

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في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ضد القادسية؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية في الجولة 12 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 8 يناير 2021، الموافق 24 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية؟

ينقل الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة على شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من المتابعة عبر التلفاز، فيمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية عبر موقع جول.