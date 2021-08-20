موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي الجونة في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا على الجونة في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد الجونة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والجونة؟

موعد مباراة الأهلي والجونة هو يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وتقام في ستاد الجونة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والجونةعلى شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.