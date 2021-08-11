موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف النادي الأهلي نادي إنبي في ستاد السلام في مباراة من الجولة 30 في الدوري المصري الممتاز 2021.

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في مباراته الأخيرة في الدوري وخسر الصدارة لصالح نادي الزمالك، حيث أصبح رصيده 65 نقطة مقابل 67 نقطة للفارس الأبيض الذي فاز على نادي الاتحاد.

يقدم نادي إنبي موسمًا جيدًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة من الاتحاد السكندري السادس ونقطة من الجونة التاسع.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد إنبي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو يوم السبت 14 أغسطس 2021، وتقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.