موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي أسوان في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

انتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وانتهى معها أمل المارد الأحمر في لقب الدوري، بعد حسم الزمالك اللقب بفارق 6 نقاط، رغم حصول النادي الأحمر على العديد من البطولات هذا العام ولكن المنافسة القوية بينه وبين غريمه التقليدي على اللقب أعطت للدوري هذا الموسم مذاق خاص.

ويستضيف النادي الأهلي على ملعب الإنتاج الحربي أخر مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم أمام فريق أسوان الذي تأكد هبوطه إلى الممتاز ب.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد أسوان وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وأسوان؟

تقام مباراة الأهلي وأسوان يوم الجمعة 27أغسطس 2021 ميلاديًا، الموافق 19 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي وأسوان على شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.