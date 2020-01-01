موعد مباراة الأهلي ضد العدالة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العدالة في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة..

يفتح ملعب الأمير عبد الله بن جلوي أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين العدالة صاحب الأرض والجمهور أمام الأهلي، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر لها مساء 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في غاية الأهمية بالنسبة لكتيبة المدرب كريستيان جروس في سبيل مواصلة السعيّ نحو مطاردة صدارة الدوري.

بينما يُعاني العدالة كثيرًا هذا الموسم بتواجده في مراكز الهبوط، لكنه لم يكون بالند الهيّن أمام قلعة الكؤوس، وليس أدل على ذلك من تعادله مع كبير جدة الآخر، الاتحاد، بدون أهداف في الجولة الماضية.

الأهلي يود استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية والذي قلّص الفارق بينه وبين الصدارة إلى 4 نقاط فقط، ولا يزال النصر أحد المتنافسين بقوة على اللقب أيضًا مع الكبيرين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد العدالة والقنوات الناقلة..



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موعد مباراة الأهلي ضد العدالة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العدالة - الأهلي الأمير عبد الله بن جلوي السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

15:25 بتوقيت السعودية، 14:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيواصل الأهلي افتقاده للمهاجم مهند عسيري للإصابة وأُضيف له عمر السومة الذي تعرض لخلع في الكتف في مواجهة الرائد، عدا ذلك لن يفتقد الراقي أي لاعب في مواجهة العدالة.

من المتوقع أن يواصل السويسري المخضرم كريستيان جروس الاعتماد على طريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بمحمد العويس في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من لوكاس، عبد الباسط الخبراني والمولد، في الوسط الثنائس ساريتش وجوزيف، في المقدمة هناك المقهوي، عسيري وماركو مارين وأمامه يوسف البلايلي



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

يوسف البلايلي

الغيابات والتشكيل المتوقع للعدالة

لن يغيب عن العدالة أي لاعب في مباراتهم أمام الأهلي، وستكون تشكيلة المدرب التونسي ناصف البياوي جاهزة لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الراقي.

من المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة المرتقبة بنفس طريقة 4/2/3/1، بتواجد المزيدي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع وهُم أحمد السلطان، جون أوجو، مانداو سي وعبد الله اليوسف وفي خط الوسط الثنائي سيسيه وشراحيلي، في المقدمة تراوري، بيتيجي، أحمد مصطفى وأندريا كمهاجم صريح.

التشكيل | 4-2-3-1

علي المزيدي

عبد الله اليوسف - مانداو سي - جون أوجو - أحمد السلطان

أليو سيسيه - رياض شراحيلي

أحمد مصطفى - ميدوين بيتيجي - أداما تراوري

أندريا

