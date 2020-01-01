موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها على ملعب الجوهرة والقنوات الناقلة..

قمة كبيرة من قمم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف الأهلي نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

ويعيش الضيوف أفضل فتراتهم على الإطلاق، فهم يتقاسمون الصدارة مع الهلال بعشر نقاط لكل منهما مع عدم تلقيهم لأي خسارة منذ انطلاق الموسم وأداء رائع بقيادة دينامو منتصف الميدان إيفر بانيجا.

أما الأهلي فلا يزال في حالة تذبذب في المستوى وانتقادات جماهيرية لما يقدمه زملاء عمر السومة، وليس أدل على ذلك من الفوز العصيب على العين الصاعد برباعية لثلاثة أهداف بعد أيام من الهزيمة من الاتحاد بهدفين نظيفين في الديربي.

المزيد من الفرق

مباراة يُنتظر منها الكثير ولطالما كانت عنوانًا للإثارة في الدوري السعودي، فلا يُنسى أبدًا دوري 2011 عندما تصارع الفريقان على لقب البطولة حتى الرمق الأخير وفاز الليوث به من قلب جدة في الجولة الأخيرة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والشباب وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والشباب؟

موعد مباراة الأهلي أمام الشباب هو الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020، الموافق 8 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والشباب عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الشباب الإثنين 23 نوفمبر 2020،

8 ربيع الآخر 1442،

18:15 السعودية، 17:15 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان على تشكيلته المعتادة:

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر الميسليم

لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد الخبراني - عبد الله ترمين

ليوبومير فيسا - نوح الموسى

صامويل أوسو - إدريس فتوحي - ألكساندرو ميتريتسا

عمر السومة

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيدرو كايشينيا على التشكيل الآتي:

📷 #الشباب يجري فحص فايروس كورونا للجهاز الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول. pic.twitter.com/LgUhUrHCYT — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 20, 2020