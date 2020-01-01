موعد مباراة الأهلي ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون، وما هي القنوات الناقلة؟

سيتعين على الأهلي التوجه إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة مساء الأربعاء 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، لملاقاة خصم عنيد وهو التعاون، في إطار الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه المباراة من المباريات الفيصلية في صراع المربع الذهبي بالدوري السعودي، ففي حال أن فاز سكري القصيم فسيقلص الفارق كثيرًا مع قلعة الكؤوس ويصبح على بعد نقطتين فقط من الفريق الجداوي.

الأهلي حاليًا بدأ في التحسن التدريجي مع وصول المدرب ميلوفيتش خلفًا للمقال كريستيان جروس، ولكن هذا التحسن سيصطدم بفريق يعيش حالة من الاستقرار طوال الموسم ولطالما على مر التاريخ ما كان كابوسًا للفرق الكبيرة في الكرة السعودية.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة التعاون - الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لا يُعاني الأهلي من غياب أي من نجومه، وسيكون الفريق كامل العدد أمام التعاون.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ميلوفيتش على نفس التشكيل التي حققت الفوز على الفيحاء، بياسر الميسليم في حراسة المرمى ومعتز هوساوي كقلب دفاع مع وجود الأسمري في منتصف الملعب على أن يكون عمر السومة في مركز المهاجم الصريح.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر الميسليم

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - معتز هوساوي - عبد الله ترمين

عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني

يوسف البلايلي - محمد المجاهد - سلمان المؤشر

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يفتقد فريق التعاون لغياب أي لاعب عن مواجهة الأهلي، وسيكون كل اللاعبين متاحين للمباراة الصعبة المرتقبة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب كامبيلوس بطريقة (4-1-4-1)، وسيدفع بالثنائي أحمد عسيري وماتشادو في قلب الدفاع، أمامهم ساندرو مانويل كارتكاز، وفي الأمام سيكون الاعتماد على مالك العبد المنعم ومن خلفه الرباعي هيلدون، سميحان النابت، أميسي وبيترولينا.

التشكيل | 4-1-4-1

كاسيو

فهد الحمد - أحمد عسيري - ريكاردو ماتشادو - ياسين برناوي

ساندرو مانويل

نيلدو بيترولينا - سيدريك أميسي - سميحان النابت - هيلدون

مالك العبد المنعم