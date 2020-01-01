موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة بجدة مباراة من العيار الثقيل، عندما يحلّ الاتفاق ضيفًا على الأهلي مساء الخميس 6 فبراير 2020 الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، ضمن الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي المباراة بعد جولة واحدة من التعادل المفاجئ والمخيب للآمال الذي حققته كتيبة كريستيان جروس أمام العدالة بهدف لكل منهما، مما عرقل مسيرة الراقي في الصراع والتنافس على صدارة ترتيب الدوري مع قطبي الرياض.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق يعيش حالة مميزة في الفترة الأخيرة بعد هروبه من مراكز الهبوط وتحسن النتائج، كما أن الفريق قدم مباراة مذهلة أمام الوحدة في الجولة الأخيرة وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف ليرتقي إلى المرتبة العاشرة برصيد 20 نقطة.

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الأهلي بات يبتعد عن الهلال المتصدر بـ5 نقاط كاملة بعد أن كانت الفرصة مواتية له ليُقلص الفارق مع النصر الوصيف - الذي تعادل مع ضمك -، إلى نقطتين فقط.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة..

جروس: العدالة دافع بشكل ممتاز وافتقدنا السومة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الاتفاق الجوهرة المشعة الخميس 6 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيواصل الأهلي افتقاده للمهاجم مهند عسيري للإصابة عمر السومة الذي تعرض لخلع في الكتف في مواجهة الرائد، مع إصابة جوزيف دي سوزا هو الآخر خلال مباراة العدالة، عدا ذلك لن يفتقد الراقي أي لاعب في مواجهة الاتفاق.

من المتوقع أن يواصل السويسري المخضرم كريستيان جروس الاعتماد على طريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بمحمد العويس في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من لوكاس، عبد الباسط الخبراني والمولد، في الوسط الثنائس ساريتش وجوزيف، في المقدمة هناك المقهوي، عسيري وماركو مارين وأمامه يوسف البلايلي.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي سوزا عن إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.#الأهلي pic.twitter.com/weRj6Hse17 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 3, 2020



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - نوح الموسى

حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

يوسف البلايلي

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب خالد العطوي في مباراته الصعبة ضد الأهلي.

سيبدأ المدرب الوطني خالد العطوي برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي واليامي ويامبيري والقميزي، في الوسط سيدفع بهزازي وكيس، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود الهزاع الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1