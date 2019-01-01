موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الثانية من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد الإنتاج الحربي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الأهلي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري 2019-20.

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يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، كما استطاع المارد الأحمر أن ينتصر على سموحة بهدف دون رد في أولى مبارياته والتي كانت ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري 2019-20، ليحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري متعادلاً في النقاط مع أصحاب المراكز الثلاث الأولى، ولكن فارق الأهداف وضع الأهلي في المركز الرابع.

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على الجانب الآخر فقد استطاع الإنتاج الحربي الفوز في الجولة الأولى على نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري المصري بثلاثة أهداف دون رد، احتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف نادي بيراميدز الذي سجل 4 أهداف في مباراته الأولى، وكان الإنتاج قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - الإنتاج الحربي ملعب الإنتاج الحربي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية محمد الصباحي ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

🎥شاهد لقطات من مران اليوم إستعداداً لمباراة الإنتاج الحربي 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/a35q7ATmri — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 29, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلربنفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية للشياطين الحُمر، حيث يعتمد السويسري على مبدأ المداورة في التشكيلة لاراحة اللاعبين قدر الامكان.





التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

صلاح مُحسن

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

لن يفتقد الإنتاج الحربي لأي لاعب في مباراته القادمة أمام الأهلي، وستكون جميع اسلحة الفريق جاهزة لمواجهة الأحمر.

من المتوقع أن يبدأ المدرب مختار مختارالطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية للفريق العسكري وسيدفع بعامر عامر فى حراسة المرمي، معاز الحناوي ومحمد بازوكا فى قلب الدفاع، وفى الوسط محمود عادل ومصطفي الجمال، وفى الأمام محمد رجب.





التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

احمد شديد قناوي - محمد بازوكا - معاذ الحناوي - السيد الشبراوي

محمود عادل - مصطفي الجمل

محمد فييرا - موسي دياوارا - مامادو نياس