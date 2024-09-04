تعرف. على موعد موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب تشيلي داخل الديار.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 15 نقطة، بواقع 5 انتصارات هزيمة وحيدة، ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء.

على الجانب الآخر منتخب تشيلي يقع في المركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط، حصدهم من تعادلين وانتصار وخمسة هزائم، وبالطبع لن يتأهل إذا استمر على نفس النهج، لذا بالتأكيد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من مباراته أمام منتخب التانجو.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في ملعب مونومنتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة الأرجنتين وتشيلسي عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأرجنتين - تشيلي الجمعة 6 سبتمبر 2024

03:00 السعودية ومصر SSC Sports HD مونومنتال -

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام تشيلي في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2