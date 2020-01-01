موعد مباراة آرسنال القادمة ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام على ملعب فيلا بارك

يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا يوم الثلاثاء القادم في المباراة التي ستجرى أحداثها على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل المدفعجية المركز العاشر في ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على حساب ليفربول المتوج بلقب الدوري، بهدفين مقابل هدف.

بينما يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، بعد أن تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدف لكل منهما على ملعب جوديسون بارك.

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وكانت المباراة التي جرت أحداثها بين الفريقين خلال منافسات الدور الأول من المسابقة، قد انتهت لصالح آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والآن نتعرف معًا في التقرير التالي على موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال؟

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا، هو يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 30 ذو القعدة 1441 هجريًا، على ملعب فيلا بارك.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد آرسنال؟

ستنقل قنوات بي إن سبورت أحداث مباراة آرسنال ضد أستون فيلا كما جرت العادة، ويتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أستون فيلا - آرسنال فيلا بارك الثلاثاء 21 يوليو 2020،

30 ذو القعدة 1441،

21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لآرسنال؟

سيفتقد آرسنال في مباراته المقبلة أمام أستون فيلا لعدة لاعبين أبرزهم، كالوم تشامبرس وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي وماتيو جيندوزي وبابلو ماري بسبب الإصابة، وسيغيب نكيتياه للإيقاف.

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

سياد كولاسيناك - دافيد لويز - شكودران موستافي

كيران تيرني - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

ما هو التشكيل المتوقع لأستون فيلا؟

سيغيب عن أستون فيلا في مواجهته أمام آرسنال، ويسلي مورايس وتوماس هيتون وبيورن إنجيلس وجميعهم بسبب الإصابة.

التشكيل | 4-3-3

بيبي رينا

مات تارجيت - إيزري كونسا - تايرورن مينجز - أحمد المحمدي

كونور هوريهان - دوجلاس لويز- جون ماكجين

جاك جريليش - مبوانا ساماتا - محمود تريزيجيه