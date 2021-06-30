موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا ضمن مباريات الدور ربع النهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد أليانز أرينا بميونخ المباراة الافتتاحية لربع نهائي يورو 2020، والتي ستجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا.

أنهى المنتخب الإيطالي دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على منتخبات ويلز وسويسرا وتركيا، واستطاع تخطي النمسا بصعوبة في دور 16 بالفوز في الأشواط الإضافية بهدفين لهدف.

منتخب بلجيكا جاء في صدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على الدنمارك وفنلندا وروسيا، وواجه في ثمن النهائي حامل اللقب منتخب البرتغال وفاز عليه بهدفٍ دون رد.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا، وبلجيكا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا؟

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا هو يوم الجمعة 2 يوليو 2021، الموافق 22 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بلجيكا - إيطاليا الجمعة 2 يوليو 2021،

22 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max أليانز أرينا، ميونخ

التشكيل المتوقع لبلجيكا

تعرض الثنائي إيدين هازارد وكيفن دي بروينه للإصابة في مباراة بلجيكا والبرتغال في دور 16 من يورو 2020، وحتى الآن لم يتأكد موقفهما من المشاركة في مباراة إيطاليا في ربع النهائي.

التشكيل | 3-4-3

تيبو كورتوا

يان فيرتونخين - توماس فيرمايلين - توبي آلديرفيريلد

ثورجان هازارد - أكسيل فيتسيل - يوري تيليمانس - توماس مونييه

دريس ميرتينس - روميلو لوكاكو - يانيك كاراسكو

التشكيل المتوقع لإيطاليا

لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في منتخب إيطاليا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مانشيني على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

ليوناردو سبيناتزولا - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا