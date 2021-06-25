موعد مباراة إيطاليا والنمسا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد النمسا ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين إيطاليا والنمسا، ضمن مباريات الدور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

المنتخب الإيطالي، أصبح واحد من المرشحين بقوة للبطولة، بعد المستوى الذي ظهر به في دور المجموعات، وحصوله على النقاط الكاملة وعدم استقباله أي أهداف، وتسجيله سبعة أهداف.

وسيسعى الآتزوري، لمواصلة مشواره نحو اللقب، وتخطي عقبة النمسا الذي لن يكون صيدًا سهلًا بالنسبة للمنتخب الإيطالي.

على الجانب الآخر، منتخب النمسا كان واحد من مفاجآت البطولة، في المجموعة الثالثة، وقدم مستويات كبيرة وتمكن من خطف المركز الثاني من منتخب أوكرانيا، وسيطمح لمواصلة مشواره والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا، والنمسا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إيطاليا والنمسا؟

موعد مباراة إيطاليا والنمسا هو يوم السبت 26 يونيو 2021، الموافق 16 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنمسا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - النمسا السبت 26 يونيو 2021،

26 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max ويمبلي، لندن

التشكيل المتوقع للنمسا:

التشكيل| 4-3-3

باخمان

لاينر - دراجوفيتش - هينتيرجير - دافيد ألابا

لايمر - فلوريان جريليتش - شلاجر

سابيتزر - أرناوتوفيتش - بومجارتنر

التشكيل المتوقع لإيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - أتشيربي - سبينازولا

باريلا - جورجينيو - فيراتي

بيراردي - إيموبيلي - إنسيني