موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد ويمبلي مباراة قوية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا؟

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا هو يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، الموافق 26 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - إسبانيا الثلاثاء 6 يوليو 2021،

26 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max ستاد ويمبلي، لندن

التشكيل المتوقع لإيطاليا

سيغيب عن إيطاليا المدافع ليوناردو سبينازولا بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلجيكا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب روبيرتو مانشيني بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

يغيب عن إسبانيا سارابيا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس إنريكي على التشكيل الآتي..

🧤🏎️ ¡¡@GerardMoreno9 ya tiene los guantes de @alo_oficial!! ¿Se os ocurre mejor amuleto?



🗣️ El delantero del @VillarrealCF nos comenta sus sensaciones tras el partido ante Suiza y en la tanda de penaltis: "Es un momento así necesitas sentir confianza".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Q9Whju1tZq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 4, 2021

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي

داني أولمو - ألفارو موراتا - جيرارد مورينو