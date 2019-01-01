موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد النرويج ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد لاركندال بمدينة تروندهايم في النرويج أبوابه لاستضافة مباراة إسبانيا ضد النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 القادمة، وسيقام اللقاء يوم السبت 12 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 صفر 1441 هجريًا.

خاض المنتخب الإسباني ست مباريات حتى الآن في التصفيات، واستطاع أن ينتصر فيهم كلهم بما فيهم المباراة الآخيرة التي كانت ضد منتخب جزر قاروه يوم الأحد 8 سبتمبر، والتي فاز فيها اللاروخا برباعية نظيفة ليتربع على عرش المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة وبفارق سبع نقاط كاملة عن منتخب السويد أقرب مُنافسيه، و 11 نقاط عن منتخب النرويج صاحب التسع نقاط والذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.

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على الجانب الآخر فيحتل المنتخب النرويجي المركز الرابع برصيد 9 نقاط، حيث استطاع تحقيق انتصارين فقط أمام منتخب جزر قاروه بهدفين دون رد، ومنتخب مالطة بنفس النتيجة، وتعادل فى اثنين امام المنتخب السويدي بثلاث أهداف لمثلهم، قبل ان يتعادل مع المنتخب الروماني بهدفين لمثلهما.

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موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة النرويج - إسبانيا لاركندال السبت 12 أكتوبر 2019 ،

13 صفر 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية مايكل أوليفر 2 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

لا توجد غيابات في القائمة التي تم إستدعائها لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 بعد عودة دييجو يورينتي الذي أنتهت مدة إيقافه بعد تلقيه للبطاقة الحمراء في مباراة رومانيا، وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة القادمة ضد منتخب النرويج.

🚨مباراة إسبانيا القادمة🚨



⚽️ إسبانيا X النرويج

📅 السبت 12 أكتوبر

⏰ 21:45 بتوقيت مكة

📺 beIN sport 2

🏆تصفيات #يورو2020

🏟 المكان : النرويج pic.twitter.com/jYmAtfFEPp — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) October 8, 2019

سيعتمد المدرب روبرت مورينو على الطريقة التي يلعب بها دائماً، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات وترتيب المجموعات

التشكيل | 4-3-3