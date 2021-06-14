موعد مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب فرنسا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد أليانز أرينا، في ميونخ مباراة هامة وقوية في قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تجمع بين فرنسا وألمانيا.

المنتخب الألماني، بقيادة يواكيم لوف سيعمل على تقديم أفضل مستوى له في البطولة، لتوديع المدرب المخضرم، الذي يهدف لإنهاء مسيرته مع الماكينات الألمانية باللقب.

على الجانب الآخر، الديوك الفرنسية ستريد مواصلة النجاحات بعد الفوز بكأس العالم الأخير، ومواصلة العروض الطيبة بقيادة كوكبة من النجوم.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ألمانيا وفرنسا؟

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا هو يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، الموافق 5 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألمانيا - فرنسا الثلاثاء 15 يونيو 2021،

5 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 أليانز آرينا

تشكيل فرنسا المتوقع:

التشكيل| 4-3-1-2

لوريس

ثيو هيرنانديز – كيمبيمبي – فاران – بافارد

كانتي – بوجبا – رابيو

جريزمان

مبابي – بنزيما

تشكيل ألمانيا المتوقع:

التشكيل| 3-4-2-1

مانويل نوير

روديجر – هوملز – جونتر

كيميتش – كروس – جوندوجان – جوسينس

هافيرتز – مولر

جنابري