موعد مباراة ألمانيا ضد روسيا البيضاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ألمانيا ضد روسيا البيضاء وذلك في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد بوروسيا بارك أبوابه لاستضافة مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب روسيا البيضاء يوم السبت 16 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

استطاع المنتخب الألماني أن ينتصر في الجولة السابقة على إستونيا بثلاثية نظيفة وضعته في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب هولندا الذي يتصدر جدول الترتيب حتى الآن، في حين يفقد مُنتخب روسيا البيضاء آي أمل في التأهل، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط.

لوف: ألمانيا ليست من المرشحين لتحقيق يورو 2020

رسمياً لم يتأهل المانشافت حتى الآن، ولكن بالنظر على المعقول وغير المعقول فمنتخب ألمانيا أقترب من التأهل بالفعل، نظراً لأن أقرب مُنافسيه هو منتخب أيرلندا الشمالية صاحب الـ13 نقطة، والذي يبتعد عن المنتخب الألماني بفارق 12 هدفاً أيضاً في حال تعادلاً في عدد النقاط، ناهيك عن الجولة القادمة التي ستجمع مُنافسيه الاثنين وهما المنتخب الهولندي ضد المنتخب الإيرلندي.

وفي هذا الموضوع نستعرض معكم موعد مباراة ألمانيا ضد روسيا البيضاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ألمانيا ضد روسيا البيضاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ألمانيا - روسيا البيضاء بوروسيا بارك السبت 16 نوفمبر 2019 ،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أوريل جرينفيلد 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

يغيب عن المنتخب الأماني في مباراة روسيا البيضاء كلٌا من تيمو فيرنر وماتياس جينتر للاصابة، كما سيغيب إمري تشان لتلقيه بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام إستونيا.

سيعتمد المدرب يواخيم لوف على نفس طريقة اللعب المُعتاده لديه وهي (4-2-3-1)، بالدفع بنيكلاس زوله وجوانثان تاه في قلب الدفاع، نظرا لغياب إمري تشان، وأمامه كلٌا من ألكاي جوندوجان وجوشوا كيميش، وفي الأمام لوكا فالدشيمت وخلفه الثلاثي كاي هافرتز، ماركو رويس وجوليان براندت.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

تصفيات يورو 2020 | مواعيد المباريات وترتيب المجموعات

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

مارسيل هالشتنبرج - نيكلاس زوله - جوناثان تاه - لوكاس كوليسترمان

جوشوا كيميش - إلكاي جوندوجان

جوليان براندت - ماركو رويس - كاي هافرتز

لوكا فالدشيمت

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب روسيا البيضاء

لا توجد غيابات في صفوف منتخب روسيا البيضاء بسبب الإصابة أو الايقاف، وسيدخل ميخائيل ماركيل مدرب روسيا البيضاء بطريقة (4-4-1-1) ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-1-1

أليكساندر هوتار

دزيانيس بالياكوف - نيكيتا نوموف - ألكساندر مارتينوفيتش - أوليج فيريتيلو

إيفان باكهر - ستانيسلو دراهون - يفجيني يابلونسكي - يوري كافاليو

إيهار ستاسيفيتش