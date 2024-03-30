موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

لحساب مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
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النصر، يدخل المباراة منتشيًا بالفوز العريض على الطائي، في الجولة الماضية وسيعمل على مواصلة الانتصارات، ليواصل الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أبها والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة أبها والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة أبها والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة أبها والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة أبها والنصر على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|أبها - النصر
|الثلاثاء 2 أبريل 2024،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC HD
|مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
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