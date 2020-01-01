متى الكلاسيكو القادم؟ موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021

تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني2020-21، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابعهما عبر الإنترنت؟

يبشر موسم 2020-21 بالدوري الإسباني لعصر جديد لبرشلونة، في أعقاب إبلاغ ليونيل ميسي ناديه برغبته في الرحيل.

واجه الفريق الكتالوني بعض الصعوبات في المواسم الأخيرة، مع إخفاقه في الحصول على لقب واحد في موسم 2019-20 وسط خروجه المذل على يد بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيدافع ريال مدريد عن لقبه في الدوري الإسباني تحت قيادة زين الدين زيدان، ومن المتوقع أن تكون المباراة الأهم في الكرة الإسبانية من أكثر المباريات المنتظرة في كرة القدم.

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جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

جول لديه ما تحتاج لمعرفته حول موعد إقامة الكلاسيكو هذا الموسم القنوات الناقلة وأكثر.

ما هو موعد الكلاسيكو القادم؟

المباراة الموعد النتيجة الملعب البطولة برشلونة - ريال مدريد السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-1 كامب نو الدوري الإسباني ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 سانتياجو بيرنابيو الدوري الإسباني

سيقام الكلاسيكو القادم في سانتياجو برنابيو في 11 أبريل 2021، سيشرف مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان على الفريق للمرة الثانية في الكلاسيكو، وذلك بعد إقالة كيكي سيتين في الصيف الماضي.

أقيل سيتيين بعد خسارة الكتلان الثقيلة من بايرن ميونخ 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

خسر برشلونة أول مباراة كلاسيكو هذا الموسم 3-1، حيث سجل فيديريكو فالفيردي وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش لريال مدريد، وسجل أنسو فاتي للبلاوجرانا في الشوط الأول.

هدف فاتي جعله أصغر هداف للكلاسيكو في القرن الحادي والعشرين، محطمًا الرقم القياسي لفينيسيوس جونيور.

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في عام 2020.