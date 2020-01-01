جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد الدوري الإسباني من جديد بعد توقف قصير بين الموسم الماضي والموسم الحالي في 12 سبتمبر 2020 ومن المقرر أن يستمر حتى 23 مايو 2021.

تلعب المباريات في الدوري الإسباني بدون جمهور كما حدث نهاية الموسم الماضي، وستتخذ جميع تعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها سيكون من اشتراطات استمرار المسابقة.

يعتبر برشلونة من أفضل فرق أوروبا في السنوات الأخيرة، وذلك منذ تدريب بيب جوارديولا وبداية الجيل الذهبي الذي كان به لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي قائد الفريق في الوقت الحالي.

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فاز البلاوجرانا بالليجا 26 مرة، وقد خسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية، فقد كان في الصدارة حتى توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الفريق عاد بشكلٍ مغاير مع استمرار الدوري وتخلى عن اللقب لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-21

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم كانت في الأسبوع الثالث، وانتصر فيها على فياريال بالأربعة، ثم فاز على سيلتا فيجو في الجولة الخامسة بثلاثيةٍ نظيفة

أما موعد الكلاسيكو ضد ريال مدريد فهو 25 أكتوبر 2020، فيما سيواجه الكتلان أتلتيكو مدريد في 29 نوفمبر 2020.

الجولة المباراة الموعد / النتيجة الملعب 3 برشلونة - فياريال 0-4 كامب نو 4 سيلتا فيجو - برشلونة 3-0 بالايدوس 5 برشلونة - إشبيلية الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كامب نو 6 خيتافي - برشلونة الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442 ألفونسو بيريز 7 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2020،

8 ربيع الأول 1442 كامب نو 8 ألافيس - برشلونة الأحد 1 نوفمبر 2020،

15 ربيع الأول 1442 مينديزوروزا 9 برشلونة - ريال بيتيس الأحد 8 نوفمبر 2020،

22 ربيع الأول 1442 كامب نو 10 أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد 22 نوفمبر 2020،

7 ربيع الآخر 1442 واندا ميتربوليتانو 11 برشلونة - أوساسونا الأحد 29 نوفمبر 2020،

14 ربيع الآخر 1442 كامب نو 12 قادش - برشلونة الأحد 6 ديسمبر 2020،

21 ربيع الآخر 1442 رامون دي كارانزا 13 برشلونة - ليفانتي الأحد 13 ديسمبر 2020،

28 ربيع الآخر 1442 كامب نو 14 برشلونة - فالنسيا الأحد 20 ديسمبر 2020،

5 جمادى الأولى 1442 كامب نو 15 بلد الوليد - برشلونة الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

8 جمادى الأولى 1442 خوسيه زوريا 16 برشلونة - إيبار الأربعاء 30 ديسمبر 2020،

15 جمادى الأولى 1442 كامب نو 17 ويسكا - برشلونة الأحد 3 يناير 2021،

19 جمادى الأولى 1442 الألكوراز 2 أتلتيك بيلباو - برشلونة الأربعاء 6 يناير 2021،

22 جمادى الأولى 1442 سان ماميس 18 غرناطة - برشلونة الأحد 10 يناير 2021،

26 جمادى الأولى 1442 لوس كارمينيس 19 برشلونة - سيلتا فيجو الأربعاء 20 يناير 2021،

7 جمادى الآخرة 1442 كامب نو 20 إلتشي - برشلونة الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخرة 1442 مارتينيز فاليرو 21 برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 31 يناير 2021،

18 جمادى الآخرة 1442 كامب نو 22 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 7 فبراير 2021،

25 جمادى الآخرة 1442 بينيتو فيامارين 23 برشلونة - ألافيس الأحد 14 فبراير 2021،

2 رجب 1442 كامب نو 1 برشلونة - إلتشي الأربعاء 17 فبراير 2021،

5 رجب 1442 كامب نو 24 برشلونة - قادش الأحد 21 فبراير 2021،

9 رجب 1442 كامب نو 25 إشبيلية - برشلونة الأحد 28 فبراير 2021،

16 رجب 1442 رامون سانشيز 26 أوساسونا - برشلونة الأحد 7 مارس 2021،

23 رجب 1442 السادار 27 برشلونة - ويسكا الأحد 14 مارس 2021،

1 شعبان 1442 كامب نو 28 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442 ريالي أرينا 29 برشلونة - بلد الوليد الأحد 4 أبريل 2021،

22 شعبان 1442 كامب نو 30 ريال مدريد - برشلونة الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442 سانتياجو بيرنابيو 31 برشلونة - خيتافي الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 كامب نو 32 فياريال - برشلونة الأحد 25 أبريل 2021،

13 رمضان 1442 لا سيراميكا 33 برشلونة - غرناطة الأربعاء 28 أبريل 2021،

16 رمضان 1442 كامب نو 34 فالنسيا - برشلونة الأحد 2 مايو 2021،

20 رمضان 1442 ميستايا 35 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 9 مايو 2021،

27 رمضان 1442 كامب نو 36 ليفانتي - برشلونة الأربعاء 12 مايو 2021،

30 رمضان 1442 سيوتات دي فالنسيا 37 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 16 مايو 2021،

4 شوال 1442 كامب نو 38 إيبار - برشلونة الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442 إيبوروا

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني