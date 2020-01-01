جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2020-21 والقنوات الناقلة
عاد الدوري الإسباني من جديد بعد توقف قصير بين الموسم الماضي والموسم الحالي في 12 سبتمبر 2020 ومن المقرر أن يستمر حتى 23 مايو 2021.
تلعب المباريات في الدوري الإسباني بدون جمهور كما حدث نهاية الموسم الماضي، وستتخذ جميع تعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية، والالتزام بها سيكون من اشتراطات استمرار المسابقة.
يعتبر برشلونة من أفضل فرق أوروبا في السنوات الأخيرة، وذلك منذ تدريب بيب جوارديولا وبداية الجيل الذهبي الذي كان به لاعبين عظماء مثل ليونيل ميسي قائد الفريق في الوقت الحالي.
فاز البلاوجرانا بالليجا 26 مرة، وقد خسر الموسم الماضي بطريقة دراماتيكية، فقد كان في الصدارة حتى توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الفريق عاد بشكلٍ مغاير مع استمرار الدوري وتخلى عن اللقب لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2021، وما هي القنوات الناقلة؟
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-21
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .
جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني
المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم كانت في الأسبوع الثالث، وانتصر فيها على فياريال بالأربعة، ثم فاز على سيلتا فيجو في الجولة الخامسة بثلاثيةٍ نظيفة
أما موعد الكلاسيكو ضد ريال مدريد فهو 25 أكتوبر 2020، فيما سيواجه الكتلان أتلتيكو مدريد في 29 نوفمبر 2020.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد / النتيجة
|الملعب
|3
|برشلونة - فياريال
|0-4
|كامب نو
|4
|سيلتا فيجو - برشلونة
|3-0
|بالايدوس
|5
|برشلونة - إشبيلية
|الأحد 4 أكتوبر 2020،
17 صفر 1442،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|كامب نو
|6
|خيتافي - برشلونة
|الأحد 18 أكتوبر 2020،
1 ربيع الأول 1442
|ألفونسو بيريز
|7
|برشلونة - ريال مدريد
|الأحد 25 أكتوبر 2020،
8 ربيع الأول 1442
|كامب نو
|8
|ألافيس - برشلونة
|الأحد 1 نوفمبر 2020،
15 ربيع الأول 1442
|مينديزوروزا
|9
|برشلونة - ريال بيتيس
|الأحد 8 نوفمبر 2020،
22 ربيع الأول 1442
|كامب نو
|10
|أتلتيكو مدريد - برشلونة
|الأحد 22 نوفمبر 2020،
7 ربيع الآخر 1442
|واندا ميتربوليتانو
|11
|برشلونة - أوساسونا
|الأحد 29 نوفمبر 2020،
14 ربيع الآخر 1442
|كامب نو
|12
|قادش - برشلونة
|الأحد 6 ديسمبر 2020،
21 ربيع الآخر 1442
|رامون دي كارانزا
|13
|برشلونة - ليفانتي
|الأحد 13 ديسمبر 2020،
28 ربيع الآخر 1442
|كامب نو
|14
|برشلونة - فالنسيا
|الأحد 20 ديسمبر 2020،
5 جمادى الأولى 1442
|كامب نو
|15
|بلد الوليد - برشلونة
|الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
8 جمادى الأولى 1442
|خوسيه زوريا
|16
|برشلونة - إيبار
|الأربعاء 30 ديسمبر 2020،
15 جمادى الأولى 1442
|كامب نو
|17
|ويسكا - برشلونة
|الأحد 3 يناير 2021،
19 جمادى الأولى 1442
|الألكوراز
|2
|أتلتيك بيلباو - برشلونة
|الأربعاء 6 يناير 2021،
22 جمادى الأولى 1442
|سان ماميس
|18
|غرناطة - برشلونة
|الأحد 10 يناير 2021،
26 جمادى الأولى 1442
|لوس كارمينيس
|19
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأربعاء 20 يناير 2021،
7 جمادى الآخرة 1442
|كامب نو
|20
|إلتشي - برشلونة
|الأحد 24 يناير 2021،
11 جمادى الآخرة 1442
|مارتينيز فاليرو
|21
|برشلونة - أتلتيك بيلباو
|الأحد 31 يناير 2021،
18 جمادى الآخرة 1442
|كامب نو
|22
|ريال بيتيس - برشلونة
|الأحد 7 فبراير 2021،
25 جمادى الآخرة 1442
|بينيتو فيامارين
|23
|برشلونة - ألافيس
|الأحد 14 فبراير 2021،
2 رجب 1442
|كامب نو
|1
|برشلونة - إلتشي
|الأربعاء 17 فبراير 2021،
5 رجب 1442
|كامب نو
|24
|برشلونة - قادش
|الأحد 21 فبراير 2021،
9 رجب 1442
|كامب نو
|25
|إشبيلية - برشلونة
|الأحد 28 فبراير 2021،
16 رجب 1442
|رامون سانشيز
|26
|أوساسونا - برشلونة
|الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442
|السادار
|27
|برشلونة - ويسكا
|الأحد 14 مارس 2021،
1 شعبان 1442
|كامب نو
|28
|ريال سوسييداد - برشلونة
|الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442
|ريالي أرينا
|29
|برشلونة - بلد الوليد
|الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442
|كامب نو
|30
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442
|سانتياجو بيرنابيو
|31
|برشلونة - خيتافي
|الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442
|كامب نو
|32
|فياريال - برشلونة
|الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442
|لا سيراميكا
|33
|برشلونة - غرناطة
|الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442
|كامب نو
|34
|فالنسيا - برشلونة
|الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442
|ميستايا
|35
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442
|كامب نو
|36
|ليفانتي - برشلونة
|الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442
|سيوتات دي فالنسيا
|37
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442
|كامب نو
|38
|إيبار - برشلونة
|الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442
|إيبوروا
ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|خيتافي
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|+4
|7
|2
|فالنسيا
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|+2
|7
|3
|ريال مدريد
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|فياريال
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
|5
|برشلونة
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
|6
|إشبيلية
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|ريال بيتيس
|4
|2
|0
|2
|5
|6
|-1
|6
|8
|قادش
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|-1
|6
|9
|غرناطة
|3
|2
|0
|1
|5
|7
|-2
|6
|10
|ريال سوسييداد
|4
|1
|2
|1
|4
|2
|+2
|5
|11
|سيلتا فيجو
|4
|1
|2
|1
|3
|5
|-2
|5
|12
|أتلتيكو مدريد
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|13
|ليفانتي
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
|14
|أوساسونا
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|15
|أتلتيك بيلباو
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|16
|ويسكا
|4
|0
|3
|1
|2
|4
|-2
|3
|17
|إلتشي
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|18
|بلد الوليد
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|19
|إيبار
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|20
|ألافيس
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1