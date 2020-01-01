ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2020؟ وما هي الفرق المشاركة؟

تعرف على موعد بطولة كأس العالم للأندية 2020، والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، وما هي الفرق المشاركة عن قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية

تمثل بطولة كأس العالم للأندية أهمية خاصة للجميع، حيث أنها الحلم الغالي الذي يسعى من أجله كل فريق للتتويج ببطولته القارية على أمل أن يشارك كبار القارات الأخرى تلك المنافسة سعيًا لاقتناء تاج الأفضل في العالم.

وتم تنظيم هذه البطولة لتحل محل كأس الإنتركونتيننتال التي كانت تجمع ما بين بطل أوروبا ضد بطل أمريكا الجنوبية، ويتنافس على البطولة 7 فرق من 6 قارات مختلفة.

وداهم فيروس كورونا العالم في عام 2020 ليترك آثاره حتى على كرة القدم، حيث تقام البطولات بدون حضور جماهيري وبإجراءات صحية صارمة، مع ضيق في الوقت وازدحام قاتل للمباريات بعد توقف النشاط ثلاثة أشهر في أعقاب تفشي الوباء.

المزيد من الفرق

كأس العالم للأندية كان من ضمن البطولات التي تأثرت بل ووصل الأمر إلى التفكير في إلغاء نسخة 2020، وفي هذا التقرير نستعرض معًا الموعد النهائي لنسخة هذا العام وما هي الفرق المشاركة؟

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ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2020؟

اعتاد عشاق ومحبو كرة القدم على أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في بدايات ومنتصف شهر ديسمبر، لكن بعد تفشي فيروس كورونا تغير هذا الموعد للمرة الأولى.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في بيانٍ رسمي أن نسخة 2020 ستقام بصورة عادية، ولكن مع تأجيلها لتقام في شهر فبراير 2021 على الأراضي القطرية.

ومن المقرر أن تكون بداية البطولة في 1 فبراير، على أن يقام النهائي يوم 11 من الشهر نفسه.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2020؟

سيشارك بايرن ميونخ للمرة الثانية في تاريخه باعتباره بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما سيشارك الدحيل باعتباره بطلًا لمسابقة الدوري القطري.

لم يتحدد بعد الفرق المشاركة عن بقية القارات، ويفترض أن يتم إنهاء الأمر خلال الشهرين المقبلين بنهاية كافة البطولات عن الموسم المنقضي 2019-20.

الفريق سبب التأهل الدحيل بطل دوري نجوم قطر 2019-20 بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا 2019-20 - بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2020 - بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2020 - الفائز في كوبا ليبرتادوريس 2020 - الفائز في دوري أبطال آسيا 2020 الفائز من (الزمالك × الأهلي) الفائز في دوري أبطال أفريقيا 2019-20



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ما هو نظام بطولة كأس العالم للأندية 2020؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات آخرى لا تُعطي أهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة بإسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي تنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

وقد تقرر أن تُنظم قطر هذه النسخة من البطولة والنسخة القادمة أيضاً بدلاً من الإمارات كما كانت في السنوات الآخيرة، لتكون بمثابة إختبار قبل استضافتهم لكأس العالم 2022.

وقد قرر الفيفا أن كأس العالم للأندية عام 2020 ستكون النسخة الآخيرة التي تكون بهذا النظام، حيث أعلن الفيفا عن خططة لتجديد النسخة بدءاً من عام 2021 بهدف زيادة الفرق المتنافسة حتى 24 فريقاً.

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016، بينما يأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاثة ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، ليفربول إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.

النهائي # المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب 8 ليفربول - فلامنجو السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 0-1 استاد خليفة الدولي

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016، بينما يأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاث ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.

رسميًا - قطر تستضيف نسختين من كأس العالم للأندية

الأبطال التاريخيين لكأس العالم للأندية:

النهائي # المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب 8 ليفربول - فلامنجو السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر 0-1 استاد خليفة الدولي

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016، بينما يأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاث ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.

رسميًا - قطر تستضيف نسختين من كأس العالم للأندية

الأبطال التاريخيون لكأس العالم للأندية: