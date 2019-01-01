رسميًا - قطر تستضيف نسختين من كأس العالم للأندية

قطر ستستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و 2020

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حصلت دولة قطر على تنظيم نسختي كأس العالم للأندية العامين المقبلين، وذلك بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استضافة قطر لنسختي 2019 و 2020 من بطولة كأس العالم للأندية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن موافقة الفيفا على استضافة قطر للبطولة، جاء لاختبار جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2022، والذي سيقام في الشتاء، على غرار كأس العالم للأندية.

ووصل كلًا من ليفربول الإنجليزي والترجي التونسي، وهينجين من كالدونيا الجديدة، ومونتيري المكسيكي والسد القطري كمستضيف للبطولة، كبطلًا للدوري القطري.

السد القطري سيقوده الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، خلال منافسات كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل.

ريال مدريد الإسباني هو حامل لقب البطولة، بعد الحصول على اللقب، بعد الفوز على العين الإماراتي، بالبطولة التي أقيمت في الإمارات.