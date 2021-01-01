موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة ونظام القرعة؟ وما هي الفرق المتأهلة ومتى تلعب مباريات دور 8؟

عادت الأميرة السمراء هذا الموسم بأبهى صورها، وواصلت امتاع جماهير كرة القدم في القارة الأم بعد نسخة استثنائية الموسم الماضي.

كان دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021 شاهدًا على تطور الكرة في القارة السمراء، واختلت موازين القوى خلال هذا الدور، وأربك صغار القارة كبار الساحرة المستديرة.

تعددت المفاجآت وقُلبت الموازين في هذا الدور، وتابعنا أندية كانت مرشحة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ودعت المسابقة، وظهرت قوى جديدة كادت أن تعصف بآمال كبار القارة في التأهل.

لعل أهم هذه القوى الجديدة هو نادي سيمبا، الذي وقف حجر عثرةٍ في طريق الأهلي نحو الصعود، لكن المارد الأحمر نجح في التأهل في النهاية بعد أن رضي بمكانه كوصيف للمجموعة الأولى.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

ومع انتهاء دور المجموعات، بدأ العديد من محبي كرة القدم في القارة السمراء في السؤال عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، فما هو وأين تقام؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم الجمعة 30 أبريل 2021، وستقام في العاصمة المصرية القاهرة.

بالإضافة إلى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام قرعتي نصف نهائي ونهائي الأميرة السمراء، وسيتعرف كل فريق من الثمانية على طريقه حتى النهائي.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 سيمبا والأهلي عن المجموعة الأولى، ولحق بهما من المجموعة الثانية ماميلودي صن داونز وشباب بلوزداد الجزائري.

من يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

ضمن الوداد التأهل عن المجموعة الثالثة، لكنه سينتظر المباراة الأخيرة لحسم مركزه، وهو الحال بالنسبة للترجي الذي حسم أحد مقعدي المجموعة الرابعة.

المجموعة المتصدر الوصيف فرق متأهلة لم يتحدد تصنيفها الأولى سيمبا الأهلي - الثانية ماميلودي صنداونز شباب بلوزداد - الثالثة - - الوداد الرابعة - - الترجي

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة بإحدى هاتين الطريقتين، يمكنك مشاهدتها عبر موقع جول، وذلك عن طريق خدة البث مباشر.

ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا القادمة؟

ستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يوم 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.

أما مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فموعد الذهاب هو 18 أو 19 يونيو، وموعد الإياب هو 25 أو 26 يونيو 2021.

وأخيرًا، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 17 يوليو 2021، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف المباراة.

مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021