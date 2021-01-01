من يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

بعد أن ضمن الأهلي التأهل عن مجموعته دوري أبطال إفريقيا 2021، تعرف على المنافسين المحتملين للشياطين الحمر في ربع نهائي الأمير السمراء

بعد دور مجموعات عصيب على الأهلي، نجح المارد الأحمر أخيرًا في حسم بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

أوقعت قرعة دور المجموعات المارد الأحمر في مجموعة كانت تبدو في المتناول، لكن انقلبت جميع الحسابات مع بداية الدور، وتبينت صعوبة المجموعة الأولى.

تواجدت فرق سيمبا وفيتا كلوب والمريخ السوداني في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 2021 بجانب الأهلي، وحتى الجولة قبل الأخيرة امتلكت 3 فرق فرصة للتأهل، لكن المارد الأحمر ونادي سيمبا حسما بطاقتي العبور.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، من هم المنافسون المحتملون للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ جول يبحث معكم الإجابة.

ما هو ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 كوصيف عن المجموعة الأولى خلف نادي سيمبا، وذلك بعد أن جمع 8 نقاط حتى الجولة الخامسة، وجمع الفريق التنزاني لـ13 نقطة.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيمبا 5 4 1 0 9 1 +8 13 2 الأهلي 5 2 2 1 10 5 +5 8 3 فيتا كلوب 5 1 1 3 7 11 -4 4 4 المريخ 5 0 2 3 3 12 -9 2

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 سيمبا والأهلي عن المجموعة الأولى، ولحق بهما من المجموعة الثانية ماميلودي صن داونز وشباب بلوزداد الجزائري.

ضمن الوداد التأهل عن المجموعة الثالثة، لكنه سينتظر المباراة الأخيرة لحسم مركزه، وهو الحال بالنسبة للترجي الذي حسم أحد مقعدي المجموعة الرابعة.

المجموعة المتصدر الوصيف فرق متأهلة لم يتحدد تصنيفها الأولى سيمبا الأهلي - الثانية ماميلودي صنداونز شباب بلوزداد - الثالثة - - الوداد الرابعة - - الترجي

من يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

بعد أن حسم الأهلي المركز الثاني في مجموعته، سيكون أمام مواجهة صعبة بالتأكيد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث سيواجه أحد متصدري المجموعات.

حتى الآن، ضمن فريق واحد بجانب سيمبا المركز الأول في مجموعته هو ماميلودي صن داونز، لكن، ورغم أن مراكز المجموعة الثالثة والرابعة لم تحسم بعد، إلا أن الأقرب للصدارة عن المجموعتين هما الوداد والترجي.

هل يواجه الأهلي الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تبدو فرص صعود الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة، لكنه سيتمكن من التأهل إذا فاز على تونجيت في مباراته الأخيرة، بشرط أن يفوز الترجي على مولودية الجزائر في مباراة الجولة الأخيرة الثانية للمجموعة.

لكن، حتى وإن صعد الفارس الأبيض لدور 8 في الأميرة السمراء، لن يحظى محبي كرة القدم العربية والإفريقية بديربي قاهري بين الأهلي والزمالك، ففرصة أبناء ميت عقبة الوحيدة هي الصعود كوصيف للمجموعة، وهو نفس المركز الذي حققه الأهلي في مجموعته.

ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

متى قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 هو يوم الجمعة 30 أبريل 2021، وستقام في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة القاهرة.

لن يقتصر الحفل على قرعة ربع النهائي وحسب، بل ستُجرى قرعتي نصف النهائي والنهائي للأميرة السمراء كذلك.