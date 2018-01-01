قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

كل ما تريد معرفته عن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، الموعد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة، الفرق المتأهلة لدور الـ16 وترتيب المجموعات

أحمد رضوان | تويتر

أُسدل الستار عن دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019 يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وأصبحت الأنظار تتطلع الآن لبداية ثمن نهائي ذات الأذنين.

وصل 16 فريقاً لهذا الدور من البطولة الأقوى في القارة العجوز أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، وهذا ما يعدنا بمبارياتٍ قوية ومنتظرة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية في البطولة.

ستبدأ مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 في فبراير 2019، أي بعد العطلة الشتوية للدوريات وسوق الانتقالات الشتوية في القارة العجوز والعالم، وهذا يعني أننا قد نشهد تطور في أداء الأندية المتأهلة، خاصةً الملكي الذي قد يدخل الميركاتو بقوة ويجلب صفقاتٍ تطور الفريق.

وفي هذا التقرير، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، الموعد القنوات الناقلة وطرق المتابعة عبر الإنترنت، الفرق المتأهلة وأكثر من ذلك..

ما هو موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19؟

سيكون موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-2019 هو يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة الكرمة، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون بسويسرا.

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الحدث الموعد المكان قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19 الإثنين 17 ديسمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19 يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19 الإثنين 17 ديسمبر 2018 ميلادياً،

10 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

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ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19؟

كان أول الفرق المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19 هو برشلونة الإسباني عن المجموعة الثانية، وضمن بعده أكثر من فريق المشاركة في ثمن النهائي أبرزهم ريال مدريد، روما، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2018-19:

المجموعة المتصدر الوصيف المركز الثالث (يتحول للدوري الأوروبي) الأولى بوروسيا دورتموند أتلتيكو مدريد كلوب بروج الثانية برشلونة توتنهام الإنتر الثالثة باريس سان جيرمان ليفربول نابولي الرابعة بورتو شالكه جلطه سراي الخامسة بايرن ميونخ أياكس بنفيكا السادسة مانشستر سيتي ليون شاختار دونيتسك السابعة ريال مدريد روما فيكتوريا بلزن الثامنة يوفنتوس مانشستر يونايتد فالنسيا