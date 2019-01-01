قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المشاركة وتصنيفاتها وأكثر من ذلك

أحمد جمال

انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 بدءً من الدور التمهيدي الأول والذي افتتحه اتحاد الجزائر يوم 9 أغسطس الماضي، وبعد ثلاثة شهور من نهاية نسخة 2018-19 التي أُسدل الستار عنها بتتويج الترجي الرياضي التونسي بالبطولة بعد أن أثارت المباراة الآخيرة الكثير من الجدل والذي كان طرفه الآخر هو نادي الوداد المغربي.

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ستكون هذه النسخة هي النسخة الـ56 من البطولة، ومازال الأهلي المصري يتربع على عرش الأندية الأكثر تحقيقاً للقب البطولة برصيد 8 بطولات، يأتي من بعده كلًا من الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، ولأسباب خاصة بالرعاية فقد أصبح الاسم الرسمي لهذه البطولة هو دوري أبطال توتال.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم جول النسخة العربية كل تفاصيل قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، الموعد، الفرق المتأهلة، تصنيف الفرق وأكثر من ذلك.

موعد وطريقة إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل، وستبدأ مراسم سحب القرعة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بفندق هيلتون بيراميدز ريزورت بمدينة بمدينة السادس من أكتوبر ، وسيتم فيها تقسيم الفرق إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

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نعرف مسبقاً بأن أندية مثل الأهلي المصري، الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي ستتواجد في التصنيف الأول بالإضافة إلى الترجي التونسي بطل النسخة السابقة من المسابقة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020:

الحدث الموعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا الأربعاء 9 أكتوبر 2019،

10 صفر 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية

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ما هي طريقة إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا؟ يتم إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-20 بنفس الطريقة التقليدية الطبيعية وهي عبر وضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول. ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ يمكن مشاهدة قرعة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2019-20 مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث ستبث على قناة بي إن سبورتس الأخبارية المفتوحة، وأيضاً عبر قناة "أون سبورت" المصرية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا 2019-20: الحدث القنوات الناقلة قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا beIN SPORTS NEWS

ON Sport يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية أحداث القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس القرعة التي لن تكون فقط عن دوري أبطال أفريقيا ولكن أيضاً سيتم سحب قرعة الكونفدرالية، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل. متابعة قرعة دوري أبطال أفريقيا عن طريق الإنترنت: الحدث التغطية المباشرة عبر جول قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا اضغط هنا لمتابعة القرعة مباشرةً ولحظة بلحظة ما هي الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟ كما ذكرنا من قبل فقد بدأت البطولة في التاسع من شهر أغسطس الماضي من الدور التمهيدي الأول وهو دور الـ64 والتي يتأهل فيها 32 فريق عبر مواجهات مباشرة ذهاباً وإياباً عبر قرعة هذا الدور، ومن ثم تُقام قرعة آخرى بنفس الطريقة الإقصائية لتأهل 16 فريق إلى دور المجموعات. تيفو جمهور الوداد: نذكر كاف بفساده حتى الآن تأهل فعلياً 15 فريق إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20، مع بقاء موقف الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي مُعلقاً بعد انسحاب الآخير من مباراة الإياب لتغيير ملعب اللقاء، ولكن على كل حال فقد تم ‘إرسال دعوة للفريقين لحضور القرعة قبل أن يُقرر الاتحاد الأفريقي المتأهل من بينهم أو إقامة مباراة الإياب من جديد، وفي حال تأهل القلعة البيضاء سيتم وضعه ضمن التصنيف الثاني. الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20 وتصنيفاتهم: التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الأهلي - مصر النجم الساحلي - تونس اتحاد العاصمة - الجزائر ريميرو دي أجوستو - أنجولا الترجي - تونس صن داونز - جنوب أفريقيا زيسكو يونايتد - زامبيا شبيبة القبائل - الجزائر تي بي مازيمبي - الكونغو الديمقراطية الرجاء - المغرب فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية بترو إتلتيكو - أنجولا الوداد - المغربي - الهلال - السودان بلاتينيوم أف سي - زيمبابوي كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

يحدد الاتحاد الأفريقي ميزانية محددة لتوزيع الجوائز المالية على الـ16 فريق المشاركين في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، ويتحصل فيها ثالث ورابع كل مجموعة على مبلغ وقدره 550 ألف دولار، بينما يتحصل المتأهل إلى الدور ربع النهائي على 650 ألف دولار، وفي نصف النهائي تصبح الجائزة 875 ألف دولار، بينما يحصل الفائز باللقب على الجائزة الكبرى والتي تُقدر بمبلغ 2.5 مليون دولار، في حين تحصيل الوصيف لنصف المبلغ المذكور.

الجوائز المالية للبطولة: