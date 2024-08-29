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أحمد جمال

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبيالقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة في النسخة الجديدة من البطولة ...

يقترب انطلاق النسخة الرابعة والخمسين من الدوري الأوروبي 2024-2025 وهي ثاني أهم وأقوى بطولة على مستوى الأندية في أوروبا.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أوروبا للأندية.

أتالانتا هو حامل اللقب في النسخة السابقة، عندما أنتزع البطولة من باير ليفركوزن الألماني في المباراة النهائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن موعد قرعة الدوري الأوروبي 2024-2025 لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات والقنوات الناقلة.

ما موعد الموسم الجديد من الدوري الأوروبي 2024-2025؟

ما موعد قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025؟

سيتم في البداية إجراء قرعة للدور التأهيلي الأول للتأهل إلى الدوري الأوروبي يوم 18 يونيو 2024، ثم قرعة الدور التأهيلي الثاني يوم 19 يونيو 2024 ثم الملحق التأهيلي الثالث يوم 22 يوليو 2024، ثم مرحلة الإقصائيات التأهيلية يوم 5 أغسطس 2024.

بعد ذلك تقام قرعة دور المجموعات الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات، يوم 30 أغسطس 2024.

الحدثالموعد
قرعة الدور التأهيلي الأول للدوري الأوروبي 2024-2025الثلاثاء 18 يونيو 2024
قرعة الدور التأهيلي الثاني للدوري الأوروبي 2024-2025الأربعاء 19 يونيو 2024
قرعة الدور التأهيلي الثالث للدوري الأوروبي 2024-2025الإثنين 22 يوليو 2024
قرعة الإقصائيات المؤهلة للدوري الأوروبي 2024-2025الإثنين 5 أغسطس 2024
قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2024-2025الجمعة 30 أغسطس 2024

ما القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات الدوري الأوروربي 2024-2025؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار المختلفة من منافسات بطولة الدوري الأوروربي عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث

الموعد

القنوات الناقلة

قرعة دور مجموعات الدوري الأوروربي 2024-2025

الخميس 29 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر

UEFA YouTube

beIN Sports

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ما النظام الجديد للدوري الأوروربي 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الأوروربي إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

البطولةعدد الفرقموعد قرعة دور المجموعاتبداية دور المجموعات
الدوري الأوروبي 2024-202536 فريقًاالجمعة 30 أغسطس 2024
19:00 السعودية ومصر		الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد للدوري الأوروبي سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

  • 32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.
  • 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-
  • - مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الخامس في الدولة المصنفة خامسة قارياً.
  • - مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة.
  • - مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما نظام التأهل في الدوري الأوروبي الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا شريطة أن يخوض كل فريق أربعة مباريات على ملعبه وأربعه لقاءات خارج الديار، دون اللعب مع فريق أكثر من مره

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ما هي الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إنجلترا ضمن كلً من مانشستر يونايتد وتوتنهام مقاعدهم، وفي إسبانيا تأهل حتى الآن أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، بجانب لاتسيو وروما من إيطاليا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى الدوري الأوروربي 2024-2025..

الأولالثانيالثالثالرابع
روماريال سوسييدادجلطة سرايهوفنهايم
مانشستر يونايتدألكماربودو جليمتنيس
بورتوسبورتنج براجافيكتوريا بلزنأندرلخت
أياكسأولمبياكوسأونسون سانت جيلوازتفينتي
رينجرزليوندينامو كييفبشيكتاش
أينتراخت فرانكفورتباوكلودوجريتسستيوا بوخارست
لاتسيوفنربخشةميدتيلاندآر إف إس
توتنهاممكابي تل أبيبمالموإلفسبورج
سلافيا براجفرينكفاروشكاراباجأتلتيك بيلباو

متى يبدأ دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تبدأ جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2025 يوم 25 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 30 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

دور مجموعات الدوري الأوروبي 2024-2024

الموعد

الجولة الأولى

25-26 سبتمبر 2024

الجولة الثانية

3 أكتوبر 2024

الجولة الثالثة24 أكتوبر 2024
الجولة الرابعة7 نوفمبر 2024
الجولة الخامسة28 نوفمبر 2024
الجولة السادسة12 ديسمبر 2024
الجولة السابعة23 يناير 2025
الجولة الثامنة30 يناير 2025
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