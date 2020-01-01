فوتبول مانيجر 2021: موعد الإصدار، السعر والمميزات الجديدة

من المنتظر إصدار نسخة 2021 من لعبة فوتبول مانيجر قريباً، وبها بعض الخصائص التي تميزها عن أي نسخة سابقة، فما هي؟ متى موعد الإصدار، وكم سعر اللعبة؟

اقترب موعد إصدار نسخة 2021 من لعبة فوتبول مانيجر، بعد أن أعلنت شركة sports interactive أن اللعبة المنتظرة ستظهر في أحدث صورة لها في الخريف القادم رغم ظروف أزمة كورونا، وسط ترقب كبير من محبي اللعبة التي أصبحت كالإدمان بالنسبة لهم، خاصةً وأن الإصدار القادم سيشهد تطور بعض الخصائص.

بيُعت أكثر من مليون نسخة لفوتبول مانيجر 2020 في العام الماضي، وهو ما يوضح مدي شعبية اللعبة التي تحظى بإعجاب الكثيرين بسبب اقترابها كثيراً من الواقع في كل شيء يشعر به المدرب بالفعل، بدايةً من السعادة بإتقان خطة ما والفوز بسهولة مروراً بحسرة خسارة غير مستحقة بسبب خطأ فردي في الثواني الأخيرة.

نظراً لتوقع صدور النسخة الجديدة في الشهور القليلة المقبلة، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل النسخة الجديدة من اللعبة.

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موعد إصدار فوتبول مانيجر 2021

من المتوقع إصدار نسخة 2021 من لعبة فوتبول مانيجر في شهر نوفمبر المقبل كما جرت العادة على الرغم من عدم تأكيد الموعد، وبالنسبة للنسخ القديمة لطالما كان يتم إصدارها في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر نوفمبر وغالباً في أيام الجمعة.

أما الإعلان الرسمي عن موعد الإصدار فيتم في شهر أغسطس أو سبتمبر، ومن الممكن أن يتم تحميلها عبر موقع steam كما فعلت الشركة المُنتجة في نسخة 2020 بالعام الماضي.

المتوقع أن يتأخر قليلًا موعد إصدار النسخة هذا العام، لتكون في منتصف نوفمبر أو نهاياته لا البدايات كما كانت العادة.

ما هي الأجهزة المشغلة لفوتبول مانيجر 2021؟

ستكون لعبة فوتبول مانيجر متاحة على أجهزة الحاسوب العادية، ماك وجوجل ستاديا، وفي ما يخص نسخة فوتبول مانيجر 2021 تاتش فستتواجد اللعبة على أجهزة nintendo switch، الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

أكد مطورو اللعبة في يونيو الماضي أنها ستكون من بين أهم إصدارات جول ستاديا على غرار Final Fantasy XV وكذلك لعبة Assasin creed odyssey.

هذا يعني أن اللعبة ستكون متاحة عبر الأجهزة التي تدعم متصفح جوجل كروم بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية.

أكد مايلز جاكوبسون مدير شركة sports interactive أنه لا توجد أي خطط حالية لإصدار اللعبة على أجهزة Xbox one أو playStation 4.

ما هو سعر فوتبول مانيجر 2021؟

من المتوقع أن تكلف النسخة الجديدة من نسخة فوتبول مانيجر حوالي 38 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة حوالي 50 دولار امريكي في الولايات المتحدة، وهي نفس سعر نسختي 2019 و2020.

على الرغم أنه لم يُعلن رسمياً بعد عن سعر نسخة 2021 ولكن من المتوقع ألا تختلف كثيراً عن الإصدارات القديمة، منذ عامين زادت تكلفت فوتبول منيجر 2018 بمعدل 3 جنيه إسترليني بعد أن كانت تكلفة إصدار 2017 حوالي 35 جنيه إسترليني.

لوضع السعر في الإطار الصحيح، يجب أن نعلم أن تكلفة الإصدار القياسي للعبة فيفا 19 حوالي 60 جنيه إسترليني، وأن نسخة 2019 من لعبة Pro Evolution Soccer كلفت 50 جنيه إسترليني.

علينا أن ننتظر ونرى ولكن من المؤكد أن نسختي فوتبول مانيجر تاتش وفوتبول مانيجر موبايل سيكونا أقل تكلفةً من النسخة الكاملة.