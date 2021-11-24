متى موعد حفل الهلال في موسم الرياض 2021؟ وما طرق شراء التذاكر؟

تُوِّج الهلال بدرع دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين في ملعب الملك فهد الدولي، لتنطلق معها احتفالات في السعودية كلها بهذا اللقب الغالي والثاني في خلال ثلاثة أعوام فقط.

بجانب الاحتفالات العارمة في العاصمة الرياض، يبدو أن عشاق الهلال سيكونوا على موعد مع احتفال من نوع خاص للغاية، وبالتحديد في موسم الرياض 2021.

هكذا أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل شيخ، عندما أكد على أن موسم الرياض سيحتوي على احتفال خاص لتكريم الإنجاز العظيم الذي حققه الهلال على الصعيد الآسيوي.

تشكيكًا في نزاهة الهلال واللقب الآسيوي .. "شراء النجاح أسهل ويد الدوسري حاضرة"

ما هي تفاصيل الاحتفال، ومتى يقام؟ كلها أسئلة يجيب عنها موقع جول في الأسطر التالية.

ما هو موعد احتفالية الهلال في موسم الرياض 2021؟

نشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على تويتر أعلن خلالها أن الاحتفال بالهلال في موسم الرياض سيكون في يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر المقبل.

ألف مبروك الفوز 💙💙

أرفع اسمى التبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد عراب الرؤية والداعم الأول للرياضة السعودية … وبعد التنسيق مع أخي الغالي سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة تقرر تكريم الفريق البطل فيhttps://t.co/gVPcPoAce3 pic.twitter.com/BBDG3QL5UD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2021

ومن المقرر أن يُحيي هذه الاحتفالية عددًا من المطربين المشهورين، في مقدمتهم محمد عبده وأصالة وراشد الماجد، بجانب مزعل الفرحان وراشد الفارس.

بداية الاحتفالية ستكون في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

أين تقام احتفالية الهلال في موسم الرياض 2021؟

كالعادة، ستكون بوليفارد سيتي هي المحتضنة لاحتفالية الهلال في موسم الرياض 2021.

واحتضنت بوليفارد سيتي في السنوات الماضية العديد من الأحداث الاحتفالية باعتبار أنها ساحة ضخمة تبلغ مساحتها حوالي 900 ألف متر مربع، وبها الكثير من المطاعم والمقاهي العالمية مع توافر جميع الخدمات بها.

كيف يمكنك شراء تذاكر احتفالية الهلال في موسم الرياض 2021؟

يمكنك شراء تذاكر احتفالية الهلال في موسم الرياض 2021 عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض كما جرت العادة في آخر عامين. (اضغط هنا)

بالنسبة للأسعار، فسيكون سعر التذكرة الواحدة 58 ريال.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الثلاثاء الذي شهد فوز الهلال، واحتفالًا بالموج الأزرق، حدث خصم بنسبة 50% على الدخول لبوليفارد سيتي.