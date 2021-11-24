شكك الإعلامي الرياضي خالد البدر في شرعية حصول نادي الهلال على لقب دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أن هدف الزعيم الأول به خطأ تحكيمي كارثي.

الزعيم بطلًا لآسيا للمرة الرابعة:

بالأمس، حقق الأزرق الفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، بنهائي البطولة القارية.

الثنائية سجلها ناصر الدوسري بعد مرور 15 ثانية من إطلاق صافرة البداية، والمالي موسى ماريجا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

هذا اللقب هو الرابع في تاريخ القلعة الزرقاء بدوري الأبطال، إذ حصد اللاعبون اللقب من قبل أعوام 1991، 1999 و2019.

ووصل الهلال للنهائي ثماني مرات، لكنه فشل في التتويج في أربع منها، كان آخرها عام 2017، وقتما تلقى الهزيمة أمام أوراوا ريدز الياباني.

"شراء النجاح أسهل ويد الدوسري حاضرة"

خالد البدر يرى أن هدف الزعيم الأول في المباراة كان يجب إلغائه من قبل حكم اللقاء؛ الإماراتي محمد عبد الله، بداعي وجود لمسة يد على ناصر الدوسري.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شراء النجاح أسهل من تحقيقه.. العمل عليه يحتاج قنوات وأدوات لا يُمكن إدارتها بطريقة بدائية .. حتمًا تحتاج محاولات وتجارب عديدة حتى يتحقق الهدف.

"بعد ذلك سوف تكتشف أنك اختصرت الطريق الأسهل واتجهت للطريقة الأمثل حتى وإن كُنت تحاول تجسيد المشهد للآخرين بصورة بطولية".

وأضاف: "ما بين يد النزهان "المحلية"، ويد الدوسري "الآسيوية" تمضي السنون وتزداد علامات الاستفهام وتختفي الأجوبة ونحن نُردّد: كم من الأيادي التي جلبت بطولات بأخطاء "تحكيمية كوارثية"".

واختتم: "لكن ثمة قاسم مشترك بين الأولى والثانية ألا وهو أنّ لهم في كُلِّ عصر "ظافر".. وزنده و"زناده"!".



ما بين يـد النزهان "المحلية"

و يـد الدوسري "الاسيوية"



تمضي السنون وتزداد علامات الاستفهام وتختفي الأجوبة ونحن نُردّد:كم من الأيادي التي جلبت بطولات بأخطاء "تحكيمية كوارثية"؟.



لكن ثمة قاسم مشترك بين الأولى والثانية ألا وهو أنّ لهم في كُلِّ عصر "ظافر".. وزنده و "زناده"! — خالد البدر (@KhaleadBader) November 24, 2021

ما هي قصة يد النزهان؟

في الأول من مايو 2002، أقيم نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والاتحاد، وانتهى بفوز الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن في الوقت الذي كان العميد به قريبًا من إدراك التعادل، اتهم الاتحاديون محمد النزهان؛ لاعب الأزرق، بإخراج الكرة بيده وهي في طريقتها إلى المرمى.

الهلاليون يؤكدون أن النزهان تعرض وقتها لدفعة من باسم اليامي؛ لاعب النمور، ولم يكن قد أخرج الكرة بيده.

لكن في الأخير، حكم المباراة ظافر أبو زندة، لم يحتسب أي خطأ لصالح العميد، وتوج الزعيم بطلًا.

حفل ضخم في البوليفارد:

أولى الاحتفالات باللقب القاري، سيقام اليوم الأربعاء، ببوليفارد موسم الرياض، إذ أعلن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه، انطلاقه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، وبحضور لاعبي الزعيم ومسؤوليه.

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