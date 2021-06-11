موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة
تبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 على الأراضي البرازيلية بمباراة قوية في دور المجموعات تجمع بين البرازيل وفنزويلا، على ملعب إيستاديو ناشونال بالعاصمة برازيليا.
وكان من المقرر أن تقام البطولة بالأرجنتين وكولومبيا العام الماضي، ثم تأجلت بسبب فيروس كورونا لهذا العام، قبل أن تُنقل إلى البرازيل لتفشي الوباء في الدولتين الآخرتين.
هذه النسخة استثنائية من الكوبا وتقام بنظام المجموعتين على عكس المعتاد، وتضم مجموعة البرازيل وفنزويلا، بيرو وكولومبيا والإكوادور أيضًا.
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منتخب البرازيل هو حامل لقب البطولة بعدما تحصل على لقبها في نسخة 2019 والتي أقيمت آنذاك أيضًا في بلاد السامبا.
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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وفنزويلا وما هي القنوات الناقلة؟
ما هو موعد مباراة البرازيل وفنزويلا؟
موعد مباراة البرازيل وفنزويلا هو الأحد الموافق 13 يونيو 2021، على ملعب إيستاديو ناشونال بالعاصمة برازيليا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا؟
تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|البرازيل - فنزويلا
|الأحد 13 يونيو 2021،
3 ذو القعة 1442
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|beIN Sports HD Max 1
|إيستاديو ناشونال
التشكيل المتوقع للبرازيل
من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-2-2
إيدرسون
أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو
كاسيميرو - فريد
ريتشارلسون - نيمار
جابرييل جيسوس - روبيرتو فيرمينو
التشكيل المتوقع لفنزويلا
من المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه بيسيرو على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
ويلكر فارينييز
روبيرتو روزاليس - ويلكر أنخيل - جون تشانسييور - رولف فيلتشر
كريستيان كاسيريس - توماس رينكون - يانخيل هيريرا
رومولو أوتيرو - سالومون راندون - داروين ماتشيس