البرازيل وفنزويلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرازيل أمام فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

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البرازيل 0 ×0 فنزويلا

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تشكيل فنزويلا

قرر المدرب جوزيه بيزيرو البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1



جراتيرول

ماجو، مارتينيز، كومانا، جونزاليس

كاسيرس، لا مانتيا، مورينو، أدريان مارتينيز، مانزانو

أريستيجيتا

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

رينان لودي - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - جابرييل جيسوس

كما أنّ البرازيل تقدم مستويات قوية للغاية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ويتصدر الترتيب محققًا الانتصار في جميع المباريات التي خاضها.

يسعى المنتخب البرازيلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي خاصة وأنّه معتاد على تحقيق البطولة على أرضه أخرها كانت في 2019.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول للمباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا 2021 بين البرازيل وفنزويلا والتي نُقلت إلى البرازيل في الأيام الماضية.