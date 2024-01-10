تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم بشغف انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، ومن المنتظر أن تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

ويبدأ منتخب الفيلة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بما أنه البلد المستضيف في مواجهة منتخب غينيا بيساو رفيقه في المجموعة الأولى التي يتواجد بها أيضاً منتخبا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

تُعد هذه النسخة هي الرابعة والثلاثين من كأس أمم أفريقيا، ويمتلك منتخب كوت ديفوار لقبين آخرهم كانت نسخة 2015، علماً بأن المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات المتوجه ببطولة الأمم الإفريقية، حيث حقق اللقب في 7 مناسبات سابقة.

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ودائماً ما تشهد القارة السمراء الصراع الأبدي ما بين شمال وغرب ووسط إفريقيا، سواء على مستوى الفرق أو المنتخبات، وقد يشهد الصراع تعادلاً في عدد البطولات إذا ما حقق الكوت ديفوار لقب البطولة الحالية، حيث استحوذت فرق شمال إفريقيا على 11 لقب، بينما حقق اتحاد الغرب الإفريقي التي يمثلها الفيلة رفقة منتخب نيجيريا، غانا والسنغال 10 ألقاب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والقنوات الناقلة.

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

ما موعد المباراة الافتتاحية في كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو؟

موعد مباراة منتخب كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا 2023 هو السبت 13 يناير 2024، على استاد إبيمبي الأولمبي "الحسن واتارا".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023؟

مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا بيساو في مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023 على قنوات beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.