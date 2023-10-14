جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
كأس أمم أفريقيامصرالمغربالجزائرتونسساحل العاجالكاميرونموريتانيانيجيرياساحل العاج v غينيا بيساوغينيا بيساونيجيريا v غينيا الاستوائيةغينيا الاستوائيةمصر v موزمبيقموزمبيقغانا v جزر الرأس الأخضرغاناجزر الرأس الأخضرالسنغال v غامبياالسنغالغامبياالكاميرون v غينياغينياالجزائر v أنغولاأنغولابوركينا فاسو v موريتانيابوركينا فاسومالي v جنوب أفريقياماليجنوب أفريقياتونس v ناميبياناميبياالمغرب v تنزانياتنزانياغينيا الاستوائية v غينيا بيساوالكونغو الديمقراطية v زامبياالكونغو الديمقراطيةزامبياساحل العاج v نيجيرياالسنغال v الكاميرونمصر v غاناغينيا v غامبياجزر الرأس الأخضر v موزمبيقالجزائر v بوركينا فاسوموريتانيا v أنغولاتونس v ماليالمغرب v الكونغو الديمقراطيةزامبيا v تنزانياجنوب أفريقيا v ناميبياغينيا الاستوائية v ساحل العاجغينيا بيساو v نيجيرياموزمبيق v غاناجزر الرأس الأخضر v مصرغينيا v السنغالغامبيا v الكاميرونأنغولا v بوركينا فاسوموريتانيا v الجزائرجنوب أفريقيا v تونسناميبيا v ماليتنزانيا v الكونغو الديمقراطيةزامبيا v المغرب

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في كوت ديفوار.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

وكذلك تتسلح كوت ديفوار بعامل الأرض والجمهور، وينافس المنتخب المصري بكل قوته من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة، بينما تسعى الجزائر لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب، والمنتخب التونسي يمني نفسه بمعانقة اللقب في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوت ديفوار00000000
2نيجيريا00000000
3غينيا الاستوائية00000000
4غينيا بيساو00000000

المجموعة الثانية

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3كاب فيردي00000000
4موزمبيق00000000

المجموعة الثالثة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2الكاميرون00000000
3غينيا00000000
4جامبيا00000000

المجموعة الرابعة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2بوركينا فاسو00000000
3موريتانيا00000000
4أنجولا00000000

المجموعة الخامسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مالي00000000
3جنوب إفريقيا00000000
4ناميبيا00000000

المجموعة السادسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الكونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كوت ديفوار - غينيا بيساوالسبت 13 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني
نيجيريا - غينيا الاستوائيةالأحد 14 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		الملعب الوطني
مصر - موزمبيقالأحد 14 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
غانا - كاب فيرديالأحد 14 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
السنغال - جامبياالإثنين 15 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الكاميرون - غينياالإثنين 15 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الجزائر - أنجولاالإثنين 15 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 الجزائر		ملعب السلام
بوركينا فاسو - موريتانياالثلاثاء 16 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		ملعب السلام
تونس - نامبياالثلاثاء 16 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
مالي - جنوب إفريقياالثلاثاء 16 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي
المغرب - تنزانياالأربعاء 17 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
كونغو الديمقراطية - زامبياالأربعاء 17 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
غينيا الاستوائية - غينيا بيساوالخميس 18 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		الملعب الوطني
كوت ديفوار - نيجيرياالخميس 18 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
مصر - غاناالخميس 18 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
كاب فيردي - موزمبيقالجمعة 19 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
السنغال - الكاميرونالجمعة 19 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
غينيا - جامبياالجمعة 19 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
الجزائر - بوركينا فاسوالسبت 20 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 الجزائر		ملعب السلام
موريتانيا - أنجولاالسبت 20 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
تونس - ماليالسبت 20 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
المغرب - كونغو الديمقراطيةالأحد 21 يناير 2024
16:00 مصر، 15:00 الجزائر		لوران بوكو
زامبيا - تنزانياالأحد 21 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
جنوب إفريقيا - نامبياالأحد 21 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
غينيا بيساو - نيجيرياالإثنين 22 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
غينيا الاستوائية - كوت ديفوارالإثنين 22 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		الملعب الوطني
كاب فيردي - مصرالإثنين 22 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		فيليكس هوفويت-بواني
موزمبيق - غاناالإثنين 22 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		الملعب الوطني
الكاميرون - جامبياالثلاثاء 23 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		ملعب السلام
غينيا - السنغالالثلاثاء 23 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		تشارلس كونان باني
موريتانيا - الجزائرالثلاثاء 23 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 الجزائر		ملعب السلام
أنجولا - بوركينا فاسوالثلاثاء 23 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		تشارلس كونان باني
نامبيا - ماليالأربعاء 24 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 المغرب		لوران بوكو
جنوب إفريقيا - تونسالأربعاء 24 يناير 2024
19:00 مصر، 18:00 تونس		أمادو جون كوليبالي
زامبيا - المغربالأربعاء 24 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		لوران بوكو
تنزانيا - كونغو الديمقراطيةالأربعاء 24 يناير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		أمادو جون كوليبالي

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