كأس السوبر الأوروبي 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب وطرق شراء وأسعار التذاكر

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف للقاء وطرق شراء وأسعار تذاكر القمة

ندى الشافعي

يخوض كأس السوبر الأوروبي هذا العام لأول مرة فريقين إنجليزيين، حيث يلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي منتصف الشهر القادم فى تركيا.

فريق الريدز هو أخر فريق إنجليزي فاز بكأس السوبر، وخاض المباراة بعد فوز تاريخي على ميلان وذلك فى نهائي ذات الأذنين عام 2005 فى إسطنبول.

شهد العام الماضى صراع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد للتتويج باللقب الذى فاز به دييجو سيمونى، وقبل شهر من نسخة هذا العام يقدم لكم موقع جول كل ما تريدون معرفته عن كأس السوبر الأوروبي 2019، موعد و مكان المباراة وكيفية مشاهدتها على الهواء مباشرة والمزيد..

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ما هو كأس السوبر الأوروبي؟

هى مباراة سنوية يتنافس فيها أبطال مسابقات الأندية الرئيسية فى القارة بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي، وعادة تقام في شهر أغسطس و تكون بمثابة رفع الستار عن الموسم الجديد في أوروبا، مع الاستعداد لانطلاق جميع البطولات في شهر سبتمبر.

ابتكر الصحفي الهولندى أنطونيو ويكاب فكرة هذه البطولة وأضيف عليها الكثير من التعديلات منذ بدايتها حتى وصلت لشكلها الحالي، و أصبحت واحده من أكثر المبارايات متابعةً على الصعيد الأوروبي و العالمي.

فى البداية كانت المسابقة مباراتين ذهاباً وإياباً ولكنها أصبحت مباراة واحده حاسمه منذ 1998، وتقام فى ملعب يحدده الاتحاد الأوروبي.

موعد كأس السوبر الأوروبي 2019

المباراة ليفربول - تشيلسي التاريخ الأربعاء 14 أغسطس 2019، 13 ذو الحجة 1441 الموعد 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية

نسخة 2019 من كأس السوبر بين ليفربول وتشيلسي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء 15 أغسطس، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، 9 مساءً بتوقيت مصر.

يقع هذا الحدث بعد 5 أيام من المباراة الافتتاحية لليفربول فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد نورويتش، وثلاثة أيام من المباراة الأولى لفريق تشيلسي أيضا في الموسم الجديد ضد مانشستر يونايتد.

أين يقام كأس السوبر الأوروبي 2019؟

سيتم استضافة المباراة هذا العام فى فودافون بارك فى اسطنبول، تركيا،والذى يستوعب 38000 مشجعاً، وهو ملعب فريق بشكتاش منذ عام 2015

هذه أول مرة يقام فيها كأس السوبر الأوروبي فى تركيا وثالث نهائي قاري فى نفس البلد، حيث أقيم نهائى دورى أبطال أوروبا لعام 2005 على ستاد أتاتورك الأوليمبي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي لعام 2009 فى أستاد سوكرو ساركوغلو فى إسطنبول.

ما هى القنوات الناقلة لكأس السوبر الأوروبي؟

تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الأوروبي في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث القمة المنتظرة بين ليفربول و تشيلسي يوم 14 أغسطس المقبل.

القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي 2019:

المباراة القنوات الناقلة كأس السوبر الأوروبي 2019 beIN SPORTS HD

يمكنك متابعة البث المباشر للسوبر الأوروبي عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

متابعة كأس السوبر 2019 عبر الإنترنت:

المباراة التغطية المباشرة عبر جول كأس السوبر الأوروبي 2019 اضغط هنا لمتابعة المباراة قبل بدايتها بنصف ساعة

تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2019

تم فتح باب حجز التذاكر يوم 18 يونيو وتم إغلاقه 2 يوليو ويمكن للمشجعين الدخول فى السحب على التذاكر عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي من الأن.

تتراوح الأسعار بين 50 يورو و130 يورو والتذاكر الأعلي سعرا للفئة أ تقع في مكان مركزي، وتم منح كلاً من ليفربول وتشيلسي 5257 تذكرة لكل فريق على الرغم من قدرة استيعاب الاستاد التي تبلغ 38000

وعلى الرغم من تصريح الاتحاد الأوروبي أن 78% من تذاكر المباراة سوف تكون متاحة لمشجعي الفريقين وعامة الجماهير، وبيعت أغلب التذاكر عبر قنوات الاتحاد الأوروبي لجماهير محايدة، لذلك يشعر ليفربول و تشيلسي بخيبة أمل.

فئات وأسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي:

نوع التذكرة السعر فئه 1 130 يورو فئة 2 90 يورو فئة 3 50 يورو ذوي الاحتياجات الخاصة 50 يورو

من فاز بكأس السوبر الأوروبي الأخير؟

فاز أتلتيكو مدريد بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر 2018 متغلبا على غريمه ريال مدريد 4-2 فى الوقت الإضافي ليحرز لقبه الثالث.

افتتح دييجو كوستا التسجيل قبل أن يتعادل كريم بنزيمه و يضيف سيرخيو راموس هدف الفوز بعد فترة قصيرة من الشوط الثاني، وعاد البرازيلي الأسباني وسجل هدفًا متأخرًا في الشوط الثاني لتصبح النتيجة 2-2 قبل أن يجد ساؤول وكوكي طريق المرمى في الوقت الإضافي ليفوز الروخيبلانكوس.

يعد كلا من برشلونة وميلان الأكثر نجاحاً في تاريخ المسابقة، حيث فاز كل فريق بالبطولة 5 مرات وفاز ريال مدريد بها 4 مرات.