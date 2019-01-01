نهاية القاء
⭐️ليفربول بطلًا لكأس السوبر الأوروبي 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019
أول ألقاب رجال كلوب في الموسم الجديد 🔥#ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/uZaCZRAtGj
الركلة الخامسة لتشيلسي
تامي أبراهامتامي أبراهام يهدر ركلة الجزاء ويسددها فى منتصف المرمي ليتصدي لها الحارس أدريان
الركلة الخامسة لليفربول
محمد صلاحمحمد صلاح ينجح فى تنفيذ ركلة الجزاء وتسكن الشباك بنجاح
الركلة الرابعة لتشيلسي
إيميرسونإيميرسون ينجح فى تنفيذ الركلة الرابعة وتسكن الشباك بنجاح
الركلة الرابعة لليفربول
ارنولدارنولد ينجح فى تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يمين الحارس كيبا
الركلة الثالثة لتشيلسي
ماسون ماونتماسون ماونت ينجح فى تسديد ركلة الجزاء كان ان يتصدي لها كيبا لكنها مرت وسكنت الشباك بنجاح
الركلة الثالثة لليفربول
ديفوك أوريجيديفوك أوريجي يسجل الهدف الثالث
الركلة الثانية لتشيلسي
روس باركليروس باركلي ينجح فى تسديد الكرة وإدراك الهدف الثاني
الركلة الثانية لليفربول
فابينيوفابينيو ينجح فى تسديد الكرة ويسجل الهدف الثاني
الركلة الأولي لتشيلسي
جيورجينيوجيورجينيو ينجح فى تسديد الكرة وإدراك الهدف الأول للبلوز
الركلة الأولي لليفربول
روبيرتو فيرمينوروبيرتو فيرمينو ينجح فى تنفيذ الركلة الأولي ويسجل الهدف الاول للريدز
All square at half-time of extra-time.— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
Let's have a big final 15 minutes, Reds 👊🔴 #SuperCup
التبديل الرابع لتشيلسي
التبديل الرابع لليفربول
جورجينيو يسجل هدف التعادل لتشيلسي
وصف الهدف100’ الهدف جاء بعد تنفيذ جورجينيو ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس أدريان
2-2! Jorginho rolls it home!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019
🔴 2-2 🔵 [100'] #SuperCup pic.twitter.com/9QV0OYiuOU
أوووووووووووووه،،،، ركلة جزاء لتشيلسي
ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول
وصف الهدف94’ الهدف جاء بعد عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتوفيرمينو تلقاها ساديو ماني بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار المرمي
95' - A fantastic run from Firmino and he cuts the ball back for Mane, who strikes one into the back of the net via the underside of the bar. WHAT A GOAL!— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
[2-1]#SuperCup https://t.co/Go6xRfh3zR
التبديل الثالث فى صفوف ليفربول
بداية الشوط الأول الإضافي
30 more minutes to play. Here we go!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019
🔴 1-1 🔵 [90'] #SuperCup pic.twitter.com/YRx37JieRZ
نهاية المباراة
Level after 90 minutes, so we head to extra-time.— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
Come on, Reds! 👊🔴 #SuperCup
أووووووووه،،، ماذا اهدرت ياساديو؟
بطاقة صفراء من نصيب جوردان هندرسون
التبديل الثالث فى صفوف تشيلسي
بطاقة صفراء من نصيب سيزار أزبيلبكويتا
تبديلان فى صفوف تشيلسي
التبديل الثاني فى صفوف ليفربول
64' - Our second change of the night, as Wijnaldum replaces Milner.— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
[1-1]#SuperCup pic.twitter.com/GPnjZg4pXd
أوووووووووه،،، يارباه الريدز يضغط بقوة
ساديو ماني يسجل هدف التعادل للريدز
وصف الهدفالهدف جاء بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى تصطدم فى الدفاع وترتد على حدود المنطقة إلى فابينيو الذي مررها فى إتجاه روبيرتو فيرمينو فى مواجهة المرمي لكنه مررها بجواره إلى السنغالي ساديو ماني الذي سدد الكرة وحاول معها كيبا فى ابعدها لكنها ترتد إلى السنغالي ويسددها فى الشباك
GOOOOOOOOOOOOOOALLLLLLLL!!!— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
SADIOOOOOOOOO!!!!! pic.twitter.com/BjJwCblUGq
التبديل الأول فى صفوف ليفربول
46' - We make our first change of the game, as Firmino replaces Oxlade-Chamberlain at half-time.— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
[0-1]#SuperCup pic.twitter.com/ii0Gn2fUkD
شاهد - تسديدة بيدرو
#كأس_السوبر_الأوروبي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 14, 2019
البلوز وأزمة الخشبات هذا الموسم!#UEFASuperCup #LIVCH pic.twitter.com/CWD8BzJEsL
شاهد - الهدف الأول لتشيلسي
أوليفييه جيرو
#كأس_السوبر_الأوروبي ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 14, 2019
رجل المواعيد الكبرى للبلوز 💪#UEFASuperCup #LIVCHE pic.twitter.com/EgEkO9jdNz
انتهاء أحداث الشوط الأول
Ahead at the break and looking good value for our lead! 👊#SuperCup pic.twitter.com/0goREAw4LO— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019
أوليفييه جيرو يسجل الهدف الاول للبلوز
وصف الهدف37’ الهدف جاء بعد هجمة مرتدة لتشيلسي وتمريرة رائعة من نجولو كانتي إلى كريستيان بوليسيتش على حدود المنطقة ليرسلها تمريرة رائعة امام الفرنسي جيرو ليسددها من داخل يسار المنطقة من تحت جسد الحارس أدريان
A perfectly weighted pass from @CPulisic_10 splits the Liverpool defence and @_OlivierGiroud_ coolly slots it home! 😍— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019
🔴 0-1 🔵 [36'] #SuperCup pic.twitter.com/SreNoODmKD
يارباااااااااااه،،، ماهذا ياتشيلسي؟
أوووووووووووه،،، ماذا أهدرت ياصلاح؟
الحكمة ستيفاني تطلق صافرة بداية المباراة
🏴الحكمة ستيفاني فرابارت جاهزة لدخول التاريخ💪 pic.twitter.com/LgLhyg7KH2— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019
اخر 10 مواجهات بين الفريقين
⭐️آخر 10 مواجهات أوروبية بين تشيلسي وليفربول :— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019
✅2 انتصار لـ "ليفربول " ⬅️ سجلوا : 10 أهداف
✅3 انتصارات لـ"تشيلسي"⬅️ سجلوا : 12 هدف
⭕️ 5 تعادلات
من سيتربع على عرش تركيا الليلة ويُتوج بكأس السوبر الأوروبي الليلة؟ 🏆🔝 pic.twitter.com/LvaBTF9UUN
التشكيل الرسمي لفريق تشيلسي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيبا / سيزار أزبيليكويتا / كيرت زوما / أندرياس كريستينسين / إيميرسون / جورجينيو / نجولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش / كريستيان بوليسيتش / أوليفييه جيرو / بيدرو
There's a first start of the season for @nglkante, @CPulisic_10 and @_OlivierGiroud_! 💪— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019
Thoughts on the team?#SuperCup pic.twitter.com/wdIVdMKevT
تامي ابراهما / ماسون ماونت / ويلي كاباييرو / بيلي جيلمور / ميتشي باتشواي / كينيدي / ديفيد زاباكوستا / أنطونيو روديجر / روس باركلي / ماركوس ألونسو / ويليان / فيكايو توموري
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أدريان / جو جوميز / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / أليكس تشامبيرلين / محمد صلاح / ساديو مانيه
🔴 #SuperCup TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
Our team to face @ChelseaFC tonight 👊
البدلاء / كي جانا هويفير / ريان بروستر / آدم لالانا / ترينت ارنولد / ديفوك أوريجي / شيردان شاكيري / جورجينيو فينالدوم / كاومين كيلير / روبيرتو فيرمينو / هارفي إليوت / أندي لونرجان
حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بعد أن حقق الانتصار على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف، وكانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق مع باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
حصد الريدز أولى ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، وبهذا الانتصار احتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2018-19.