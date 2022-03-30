مؤشر على عدم التجديد مع باريس؟ مبابي يرفض حضور قرعة كأس العالم

يبدو أن كيليان مبابي لا يريد أي تواصل من أي نوع مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولذلك رفض دعوة التوجه إلى قطر لحضور حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2022.

وتلقى مبابي دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 للمشاركة بقرعة المونديال التي تقام يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية، الدوحة.

وقام الاتحاد القطري لكرة القدم بالتواصل مع نظيره الفرنسي مؤخرًا لدراسة إمكانية توجه مبابي إلى الدوحة في قرعة كأس العالم.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن مبابي رفض الدعوة بشكل مباشر، مؤكدًا أنه ليس قائد منتخب فرنسا، وأنها يجب أن توجه إلى الحارس هوجو لوريس.

قرار مبابي بالرفض يبدو أنه جاء في الأساس حتى لا يتم استغلال تواجده في قطر لعقد اجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يعلم تمامًا بأن تواجده في قطر يعني محاولة عقد جلسة مفاوضات لمحاولة تجديد عقده، وأن رفض تلك الدعوة يعني أنه يرفض حاليًا مبدأ التجديد.

ولا يزال مستقبل مبابي عالقًا في الهواء، وهناك العديد من الشكوك حول استمراره في باريس، خاصة بعد أن تضررت علاقته مع ناصر الخليفي رئيس النادي.

ورفض مبابي عدة عروض خيالية لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستهدف مسؤولو باريس سان جيرمان أن يتواجد مبابي في كأس العالم قطر 2022، وهو يلعب مع النادي الفرنسي وليس أي نادٍ آخر، لأهداف تسويقية للمونديال العربي الأول.

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