موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز الودية التي ستقام في إطار موسم الرياض 2021، الموعد والقنوات الناقلة والتذاكر وأكثر..

تعيش العاصمة السعودية هذا الأيام موسم الرياض في نسخته الثانية، والتي على ما يبدو ستكون أكثر نجاحًا من سابقتها التي أبهرت العالم.

في موسم الرياض 2019، أقيمت مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكانت ضمن بطولة ودية شارك فيها أيضًا المنتخب السعودي وشقيقه العراقي حملت نفس الاسم، لكننا على موعد مع ما هو أكثر في الموسم الحالي لعاصمة المملكة.

ظهر ليونيل ميسي في الإعلان التشويقي لموسم الرياض 2021، وتزامن مع ذلك الإعلان عن إقامة مباراة تجمع بين الهلال والنصر في فريق واحد ضد باريس سان جيرمان.

المفاجآت لم تتوقف، فقد أعلن اليوم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن هناك مباراة أخرى ستكون ذات طابع كلاسيكي ستجمع بين برشلونة وبوكا جونيورز.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن المباراة المنتظرة، الموعد والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موسم الرياض 2021: موعد انطلاق الفعاليات، حضور ميسي، وكل ما تريد معرفته

ما هو موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز؟

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض هو يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وتقام المباراة في ملعب مرسول بارك، وهو معقل أحد كبار العاصمة الرياض نادي النصر.

❗برشلونة يواجه بوكا جونيورز يوم 14 ديسمبر/كانون الأول في كأس دييغو مارادونا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض 🇸🇦 pic.twitter.com/QGEaUAEifA — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 25, 2021

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض 2021.

لكن، يبدو أنه سيكون بإمكاننا مشاهدتها على قنوات SSC، والتي أصبحت الناقل الحصري للدوري السعودي وكأس الملك وجميع الفعاليات السعودية بما فيها مباريات المنتخب بداية من الموسم الرياضي الحالي.

وفي جميع الأحوال، يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - بوكا جونيورز الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 لم تتحدد مرسول بارك

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة برشلونة وبوكا جونيورز؟

لا توجد أي معلومات متاحة حتى هذه اللحظة عن تذاكر مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض 2021، وسنقوم بنشر كل ما يتاح عنها في حينه.

لكن بالتأكيد، يمكنك حجز تذكرتك للمباراة فور تواجدها على الموقع الرسمي لموسم الرياض، ويمكنك الوصول إليه من هنا..

ما هو سبب تسمية مباراة برشلونة وبوكا جونيورز بكأس مارادونا؟

سبب تسمية مباراة برشلونة وبوكا جونيورز بل واختيارهما لخوض كأس مارادونا في موسم الرياض، هو إحياء الذكرى الأولى للأسطورة الأرجنتيني، والتي تحل في 25 نوفمبر القادم.

ما هي القصة الكاملة لوفاة مارادونا؟

وجاء اختيار الفريقين على وجه التحديد لخوض المباراة المنتظرة لعلاقة الراحل بهما، فقد بدأ وأنهى مسيرته كلاعب في نادي بوكا جونيورز، وخلال رحلته ارتدى قميص برشلونة في الفترة بين 1982 و1984، وهو الفريق الأوروبي الأول الذي يلعب له.

في ليلة تاريخية .. ومباراة استثنائية! 😍⚽

جماهير بوكا جونيورز المجنونة في تحدي كبير أمام عشاق البارسا على كأس مارادونا 🏆

مستعدين للمتعة الكروية اللي بنعيشها في #موسم_الرياض ؟ 🔥

الوعد في 14 ديسمبر 😎 pic.twitter.com/asX9ACdTod — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2021

كيف كانت مسيرة مارادونا؟

بدأ مارادونا مسيرته مع نادي إستريلا روجا، ثم اتجه إلى أرجنتينوس جونيورز بين سنتي 1974 و1977 كلاعب هاوٍ، ثم تحول إلى محترف وبقيّ هناك حتى 1981.

من أرجنتينوس جونيورز توجه الأسطورة إلى بوكا جونيورز نظير مليون جنيه استرليني بعد أن سجل معهم 115 هدفًا في 167 مباراة.

في بوكا جونيورز تمكن مارادونا من قيادة النادي الأرجنتيني العملاق إلى تحقيق لقب الدوري بعد فترة من الغياب، ومن قبلها كان لاعبًا دوليًا بارزًا مع منتخب التانجو.

لعب مارادونا كأس العالم 1982، قدّم أداءً جيدًا جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية إليه، وبعد البطولة انتقل إلى برشلونة نظير 5 مليون جنيه استرليني.

تجربة الأسطورة في كامب نو لم تكن جيدة للطرفين وقررت الإدارة بعد فترة وجيزة وتحديدًا في 1984 أن تتخلى عنه بسبب الإصابات والخلافات، لينتقل إلى نابولي وهناك سطر التاريخ بأتم معاني الكلمة.

6.9 مليون جنيه استرليني دفعها نابولي للحصول على مارادونا، وتمكن من قيادة نادي الجنوب لتحقيق لقب الدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي 1989.

كما وصل إلى ذروة مستواه مع منتخب الأرجنتين وقاد التانجو لتحقيق لقب كأس العالم نسخة 1986، ووصل للنهائي في 1990 وخسره على يد منتخب ألمانيا.

كثرت مشاكل مارادونا في نابولي بعدما أدمن الكوكايين وكان هدفًا للمافيا في فترة من الفترات، وفي عام 1992 غادر نادي الجنوب باتجاه إشبيلية.

في كأس العالم 1994، لعب مارادونا مباراتين فقط قبل أن يتم إعادته للأرجنتين بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات في واحدة من أكثر محطاته المثيرة للجدل.

وبعد إشبيلية عاد الأسطورة إلى بلاده من بوابة نيولز أولد بويز واختتم مسيرته في بوكا جونيورز بعد قضائه عامين هناك بين 1995 و1997.

المزيد عن مسيرة مارادونا تجده هنا...