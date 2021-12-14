برشلونة ضد بوكا جونيورز: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 بوكا جونيورز

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نهاية الشوط الأول بين برشلونة وبوكا جونيورز بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' عرررضية من ألفيس ولكن فيران جوتجلا يلمس الكرة بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى للبوكا

42' داني ألفيس يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكن روسي يمسك بالكرة بسهولة

41' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة يوسف ديمير

36' أووووووه تسديدة قووووية من كوتينهو ولكنها عالية قليلًا عن المرمى

34' تمريرات قصيرة متبادلة رائعة بين ريكي بوتش وديست، الظهير الأمريكي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

28' أووووووووووه خطيررررة للبوكا، تمريرة من كاردونا إلى فيلا الذي انفرد بالمرمى ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

24' بوكا جونيورز يحاول الاعتماد على الكرات العرضية من الجهة اليمنى، ولكن دفاع برشلونة يقظ حتى الآن

21' عررررضية من الجهة اليمنى لفريق بوكا جونيورز ولكن نيتو يمسك بالكرة

18' أوووه تسديدة قووية من ألفيش ولكن روسي يتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

17' دفاع برشلونة يلعب على مصيدة التسلل

15' مرور ربع ساعة على انطلاق المباراة، دون أي تسديدة على أي من مرمى الفريقين حتى الآن

8' تمريرة رائعة من داني ألفيش ولكن روسي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

6' أوووووه تمريرة رائعة إلى بوتش الذي تحرك بشكل رائع، استلم الكرة وسدد! ولكن الكرة في الشِباك الخارجية

4' خطأ على داني ألفيس بعد أن قام بعرقلة لاعب بوكا جونيورز

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

أليخاندرو بالدي - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - سيرجينو ديست

ريكي بوتش - ألفارو سانز - داني ألفيش

فيليبي كوتينهو - يوسف ديمير - فيران جوتجلا

تشكيل بوكا جونيورز:

التشكيل| 4-1-2-1-2

أوجستين روسي

فرانك فابرا - ماركوس روخو - كارلوس إيزكويدروز - لويس أدفينكولا

يورمان كامبوزانو

أوجستن ألميندرا - خوان راميريز

إيدوين كاردونا

لويس فاسكيز - سباستيان فيلا

كان دييجو قد انتقل أيضًا إلى برشلونة في عام 1982 ولكن اللاعب لم يستمر طويلًا مع العملاق الكتالوني حيث رحل بعد عامين مملوئين ببعض المشاكل بسبب الإصابات وختامًا بالشجار الشهير في نهائي كأس الملك ضد بلباو في حضور الملك خوان كارلوس.

انضم مارادونا لفريق بوكا جونيورز في عام 1981 لعب معهم في فترته الأولى لموسم واحد فقط وفاز بالدوري، قبل أن يرحل إلى إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم 1982، ومن ثم عاد للفريق مرة أخرى في ختام مسيرته في منذ عام 1995 وحتى اعتزاله للعبة بعدها بعامين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة كأس مارادونا والذي سيجمع بين أثنين من أندية الأسطورة الأرجنتينية الذي رحل عن عالمنا منذ عام تقريبًا وهما برشلونة وبوكا جونيورز.