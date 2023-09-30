"أنا المشكلة الآن" .. مورينيو يُلمح بالندم على رفض العرض السعودي "الأكثر جنونًا"!

تصريحات غاضبة من المدرب البرتغالي

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كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عن تلقيه عرضًا تاريخيًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسط الأنباء حول مغادرته للذئاب خلال هذا الموسم.

مورينيو يعيش فترة صعبة مع روما، حيث يقبع الفريق في المركز السادس عشر بالدوري الإيطالي بعد 6 مباريات، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر 3 مرات وتعادل مرتين.

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وخرج مؤخرًاالبرتغالي المخضرم بتصريحات نارية ليذكر جماهير روما بإنجازه بالتأهل لنهائيين أوروبيين متتاليين، والآن يعود بالحديث بشكل غاضب قبل مواجهة فروسينوني بالدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي لمواجهة فروسينوني:"ما سيحدث لو عرضوا علي التجديد؟ لم يحدث ذلك، لا أستطيع الرد عليك، ما يمكنني قوله هو أنه قبل ثلاثة أشهر كنا نتحدث عن بودابست وكانت هناك شائعات حول رحيلي لكني أخبرت اللاعبين والنادي والمشجعين أنني سأبقى".

وأضاف:"خلال فترة العطلة تلقيت أكثر العروض جنونًا لأي مدرب في تاريخ كرة القدم ورفضت الرحيل بسبب الكلمة التي وجهتها للاعبين ورئيس النادي وجمهور الفريق، وبعد مرور ثلاثة أشهر يبدو أنني المشكلة الآن وأنا لا أقبل ذلك".

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وتابع:"أنا لا أقرأ أو أشاهد التلفزيون، لكن لدي أصدقاء يحكون لي هذه الشائعات، أنا لست المشكلة وهناك بعض الأشياء تحدث لعدة أسباب، لقد أعطيت كلمتي وسأحترمها حتى 30 يونيو 2024، أنا هنا أقاتل كل يوم من أجل اللاعبين والملاك والجماهير، يمكن لشخص واحد فقط أن يخبرني برحيلي قبل 30 يونيو وهو السيد فريدكين".

جدير بالذكر أن مورينيو ارتبط على مدار هذا الصيف بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي أو الهلال، لكنه قرر في النهاية البقاء مع الذئاب حتى نهاية عقده وعلى الأرجح أن العرض الذي يتحدث عنه صاحب الـ60 سنة كان قادمًا من دوري روشن.

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