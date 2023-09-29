الأسوأ ولكن هذا تاريخكم .. مورينيو يخرج بتصريح يُنذر بنهايته مع روما!

بداية صعبة للفريق الإيطالي

يبدو أن التاريخ قرر أن يُعيد نفسه من جديد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأن النهاية قد حان وقتها مع فريق روما الإيطالي.

الذئاب تعرضوا لهزيمة قاسية بنتيجة 4/1 أمام جنوى مساء أمس، الخميس، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري لتستمر النتائج المحبطة للفريق.

مورينيو قال في تصريحات بعد المباراة:"هذا صحيح، البداية الحالية هي الأسوأ في تاريخ روما وكذلك الأسوأ لي كمدرب خلال مسيرتي بأكملها".

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وأضاف:"ولكن ما هو صحيح أيضًا أن روما لم يسبق له التأهل إلى نهائيين أوربيين متتاليين من قبل في تاريخه".

ويقصد البرتغالي بذلك تأهل فريقه إلى نهائي دوري المؤتمر والحصول عليه، بالإضافة للصعود إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره الموسم الماضي من إشبيلية.

وظهر مورينيو في حالة غضب شديدة بعد الخسارة، حيث رفض الحديث مع الاستوديو الخاص باللقاء واكتفى بالتحدث مع مراسل الملعب فقط، وعندما تم سؤاله عن الإصابات استنكر ذلك ورد قائلًا:"هل سألتم ألبرتو جيلاردينيو مدرب جنوى أيضًا هذا السؤال؟".

وكان مورينيو قد سبق أن خرج بتصريحات مشابهة تميل إلى معايرة الأندية التي يُدربها بتاريخها، مثل الإرث الأوروبي لمانشستر يونايتد وغياب توتنهام عن البطولات.

يذكر أن روما لعب 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تعرض خلالهم إلى 3 هزائم وتعادل مرتين وفاز مرة وحيدة.