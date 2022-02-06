"الهلال قادر على هزيمة تشيلسي، أمامه فرصة لدخول العالمية"

يستعد الهلال لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني مساء اليوم الأحد في الإمارات.

بطل آسيا سيُواجه تشيلسي حال تخطى الجزيرة، وقد عارض الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد كل الأحاديث عن انتهاء مشوار الفريق في نصف النهائي.

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الحمد وخلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي أبدى ثقته المطلقة في قدرة الهلال على هزيمة تشيلسي وتجاوزه والمرور للمباراة النهائية، مشيرًا إلى أن ذلك سيُدخله التاريخ والعالمية من أوسع الأبواب.

وأضاف "الجماهير تتحدث عن أن مشوار الهلال سيتوقف أمام تشيلسي وأن المشاركة ليست إلا شرفية، بغض النظر عن مواجهة الجزيرة، لكني ضد هذا الحديث تمامًا".

تابع "الهلال قادر على هزيمة تشيلسي وتقديم أداء قوي أمامه، وقد أثبت ذلك خلال الشوط الأول من مواجهة فلامنجو في مشاركته الأولى في مونديال الأندية، الهلال فريق كبير ويمتلك نجومًا كبار وتاريخًا عريقًا".

عبدالكريم الحمد : الهلال قادر أن يتغلب على تشيلسي ..

الحصاد الرياضي ...

@abdulkarimHD pic.twitter.com/zWY1voHZ49 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 5, 2022

أتم "الهلال قادر على دخول العالمية ولديه فرصة لترسيخ أقدامه في كرة القدم العالمية حال هزم تشيلسي وأقصاه من البطولة".

يُشار أن الأهلي المصري نجح في تجاوز مونتيري المكسيكي يوم أمس بهدف نظيف سجله محمد هاني، وسيُواجه بالميراس في نصف النهائي.