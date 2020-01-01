مورينيو ينتقد تقنية الفيديو ويؤكد: أفتقد للكرة القديمة

ماذا قال جوزيه مورينيو عقب فوز توتنهام على برايتون بهدفين لهدف؟

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن تقنية الفيديو ليست مجالًا لأن يعلق عليها أو على ما تتخذه من قرارات بعد مراجعة اللقطات الجدلية.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة سجل فيها جاريث بيل هدفه الأول بقميص السبيرز بعد العودة من جديد.

وقال مورينيو مدرب توتنهام على قناة سكاي سبورتس في تصريحات ما بعد المباراة: "أولاً، إنها ثلاث نقاط. عندما تواجه الفرق التي تتمتع بمزيد من القوة والتاريخ تخلق لك صعوبة"

المزيد من الفرق

وأضاف: "لقد حان الوقت لمنح الفضل لهؤلاء اللاعبين. ليس فقط لبرايتون، غالبية الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز كذلك، إنهم يتحسنون، ولديهم مدربون جيدون للغاية"

وتابع: "لقد مروا بفترات كانوا فيها أفضل منا خلال شوطي المباراة، الشيء الجيد بالنسبة لي هو أنه عندما تعادلوا كان لدينا رد فعل قوية ونجحنا في التقدم من جديد"

وحول جاريث بيل قال: "جاريث بيل مستقر للغاية ، ناضج جدًا، إنه يعرف جسده أكثر من أي شخص آخر، نحن نعرف إلى أين نريد الذهاب وهو معنا في تلك الرحلة"

وفيما يخص تقنية الفيديو قال: "ليس لي أن أتحدث عنها، من الممكن أن يعقد الحكام مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن القرارات الجدلية التي اتخذوها واستقروا عليها في النهاية"

وأردف: "بالنسبة لي لقد اشتقت لكرة القدم القديمة، الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا ما يحمل إثارة كبرى وهذا يحدث منذ أن جئت إلى هنا لأول مرة في 2004"

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يذكر أن توتنهام قد حقق 14 نقطة من 7 مباريات ويحتل في الوقت الحالي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول.