مورينيو يكافئ جامع الكرات ويُعلن عن لفتة مميزة جديدة

المو لا يتوقف..

انضم جامع كرات ملعب توتنهام، المراهق كالوم هينيس، إلى إفطار كتيبة جوزيه مورينيو، قبل مباراة السبيرز أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

هينيس منح توتنهام التعادل أمام أولمبياكوس مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، بعدما أعطى الكرة بسرعة شديدة إلى سيرجي أورير، في المباراة التي عاد فيها أصحاب الأرض من تأخرهم بهدفين لانتصار ثمين بأربعة أهداف.

جوزيه مورينيو كعادته لم يفوت الفرصة لشكر هينيس، حيث قام بالسلام عليه أمام الكاميرات في إشارة إلى فضله في هدف السبيرز، كما قام المو اليوم بدعوته للإفطار مع الفريق اليوم.

أيضًا، فإن هينيس استمر وجوده في ملعب توتنهام، إذ أتت عليه عدسات الكاميرات وهو يقوم بدوره كجامع للكرات في مباراة بورنموث، في الوقت الذي احتفل مورينيو معه بهدف التقدم الذي أحرزه ديلي آلي.

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صاحب الـ15 عامًا تحدث للموقع الرسمي لتوتنهام عن الحلم الذي يعيشه وقال "يمكنك أن ترى من ابتسامتي أنه أمر لا يصدق، جوزيه لم يكن مضطرًا لذلك، لكنه كان الأمر لطيفًا للغاية عندما أتى لي وصنع ما صنعه.".

وأتم "لقد صنع يومي وحياتي حقًا! أنا أحب السبيرز ولقد كانت لحظة مذهلة بالنسبة لي لن أنساها إلى الأبد.".

كما أعلن مورينيو أن حضور هينيس لن يكون الأخير لأطفال ومراهقي توتنهام، إذ أكد السبيشال وان أن في كل مباراة قادمة سيتم دعوة أحدهم إلى الإفطار مع الفريق.