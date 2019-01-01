مورينيو: حقبة فينجر التدريبية انتهت

تغييرات تدريبية عدة في إنجلترا

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن المدة التي يتوقع أن يستمر بها في منصبه، مستبعداً البقاء لمدة طويلة بسبب التغيرات في أجواء التدريب.

مورينيو تم تعيينه في توتنهام بعد إقالة ماوريسيو بوتشيتينو قبل عدة أسابيع، ليعود بعد غياب دام أقل من عام عن الكرة الإنجليزية.

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وقال مورينيو للمراسلين: "عشرون عاماً في نفس النادي؟ لا أظن ذلك ممكناً، الحياة الحديثة ووسائل التواصل والتكنولوجيا تصعب الأمر".

وأكمل: "الجميع له رأيه وتأثيره الآن، الجميع يصاب بالتعب سريعاً والأمور تتغير، ليس فقط في الكرة، ولكن العالم ككل، فكرة الرجل الواحد مثل فينجر حقبتها انتهت".

وواصل البرتغالي: "يجب أن نتأقلم وتثبت أحقيتك بالمنصب، يجب أن تحارب كل يوم، انتهى العصر الذي تعرف فيه مدة استمرارك بالمنصب، يجب أن تحارب كل يوم".

وأردف: "هذا طبيعي، كل يوم يجب أن تثبت أحقيتك، هذه هي الحياة، ولكن أنا لا أفكر بالأمر، أحاول فقط إثبات أنني الشخص المناسب كل يوم".

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ويلعب توتنهام مساء السبت أمام بورنموث لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.