مورينيو يفقد نجم توتنهام أمام مانشستر يونايتد بسبب العنصرية

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عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديلي آلي، لاعب توتنهام ، بالإيقاف لمدة مباراة مع تغريمه 50 ألف جنيه استرليني لقيامه بنشر فيديو مُسيء ضد أحد الصينيين.

ومع تفشي فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، نشر الدولي الإنجليزي فيديو عبر سناب شات له في المطار وهو يرتدي قناع وجه ويُشير إلى وجود صيني في نفس الصالة، في تصرف اعتبره الجميع عنصريًا.

قام آلي بحذف الفيديو بعدها والاعتذار، وأقدم الاتحاد الإنجليزي على الفور على التحقيق في الواقعة، وقد صدر القرار النهائي مساء الخميس بتغريمه وإيقافه مع ضرورة خضوعه لدرس تعليمي حول الأمر.

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بهذا، سوف يفتقد توتنهام لآلي في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد ، والمقرر لها يوم 21 يونيو الحالي على ملعب السبيرز في العاصمة البريطانية لندن.

جوزيه مورينيو سبق وأن تحدث عن الواقعة بقوله "لقد تحدثت معه وكانت محادثة سهلة للغاية، كان آلي يشعر بالأسف الشديد لما قام به، ندم على الفور واعتذر، آلي عظيم وأبعد ما يكون عن العنصرية".

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد، و7 عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي ، والذي يُعد الهدف الأول لكتيبة السبيشال وان في هذا الموسم.

يذكر أن توتنهام قد استعاد لتوه كل المصابين مستغلًا فترة توقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر بسبب كورونا، حيث تعافى هاري كين وستيفن بيرجوين وهيونج مين سون من إصاباتهم، لكن يبدو أن مورينيو سيئ الحظ وها هو الآن يخسر أحد نجومه قبل مباراته الثأرية أمام الشياطين الحمر.