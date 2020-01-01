مورينيو يشيد بلاعبيه وبالعطلة الشتوية

أبرز ما جاء في مؤتمر مورينيو قبل مواجهة أستون فيلا

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام إن العطلة الشتوية التي تم تطبيقها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ستساعد لاعبيه على التعافي من ضغط المباريات.

وكان مورينيو قد انتقد النظام الذي يطبقه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أيام أعياد الميلاد حيث وصفه بالقاتل والمهلك للاعبين بدنيًا.

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وحول ذلك، قال مورينيو إن المباريات المقبلة سيخوضها الفريق بشكل أفضل على المستوى البدني على الأقل، وهو ما افتقده الجميع قبل الراحة.

وأضاف: "يجب أن أشيد بالأداء الذي قدمه اللاعبون قبل فترة العطلة مع ضغط المباريات المبالغ فيه، هذا النظام سيعطيهم قدرة أكبر على الاستمرار"

وتابع: "المواجهة أمام أستون فيلا لن تكون سهلة نظرًا للمردود الذي يقدمه الفريق في المباريات الماضية، علينا الحذر منهم لأنهم يشكلون صعوبة لخصومهم"

وأردف: "جريليش خطير للغاية ولكن ليس وحده من يشكل الخطورة، لديهم العديد من اللاعبين الذين من الممكن أن يشكلوا خطورة كبيرة على أي خصم"

وأكمل: "لقد حظي تانجانجا بالفرص قبل العطلة وأعتقد أنه الآن بات أكثر تطورًا مما كان عليه قبل أ ن يشارك في مباراته الأولى كأساسي في البريميرليج"

واسترسل: "بالنسبة لداني روز وبين ديفيز فإنهما جاهزان للمشاركة، فقط ضغط المباريات أثر عليهم كما كان مؤثرًا على الجميع وهو ما جعلهم يعانون من إرهاق"

وحول كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "البطولة مهمة بالطبع والمنافسة فيها جعلت ضغط المباريات يبدو أكبر علينا، المنافسات في إنجلترا أكثر ضغطًا من الجميع"

وفيما يخص ديلي آلي قال: "بالنسبة لي كان الحديث معه سهلًا للغاية حول بعض النقاط، هو شخص محترف ويعلم جيدًا تكلفة أن تلعب أساسيًا في البريميرليج"

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يذكر أن توتنهام بات الآن على مقربة من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس وهو المنافس الأقرب بالنسبة لتشيلسي على بطاقة المركز الرابع.