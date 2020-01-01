أخبار الانتقالات: رسمياً.. حكيم زياش إلى تشيلسي وراكيتيتش يحلم باللعب بجوار رونالدو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعة 14 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 14 فبراير 2020:

راكيتيتش مُهتم باللعب بجوار رونالدو

أبدى نجم وسط نادي برشلونة الكرواتي راكيتيتش إهتمامه باللعب بجوار كرستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس في الموسم المُقبل.

الصحافة الإسبانية كانت قد أشارت أن مسئولي السيدة العجوز كانوا قريبين من حسم الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية لكنه تم تأجيلها إلى الموسم المُقبل.

إيفرتون يحاول الحفاظ على ليوين

تألق المهاجم الإنجليزي كلوفيرت ليوين خلال الأسابيع الأخيرة في الدوري الإنجليزي جعل نادي إيفرتون يُفكر سريعاً في كيفية الحفاظ على اللاعب من العروض المحتملة في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويحاول مسئولي النادي تعديل عقد اللاعب من خلال رفع راتبه الشخصي ومحاولة التجديد لفترة أطول .

الإنتر يُحدد بديل لوتارو مارتينيز من الدوري الإنجليزي

يُفكر مسئولي نادي الإنتر في البدائل المُحتملة في حالة رحيل المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي المُقبل في ظل سعي برشلونة للتعاقد معه.

ولذلك أبرز المهاجمين المرشحين هو النجم الجابوني أوبامينج مهاجم نادي أرسنال الذي فتح باب الرحيل في حالة عدم تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل.

رسمياً.. حكيم زياش ينتقل إلى تشيلسي

نجح نادي تشيلسي في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي لينتقل للفريق بداية من سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

زياش قدم العديد من المواسم الممتازة رفقة أياكس حتى لفت أنظار الفرق الكبرى حيثُ كان قريب من بايرن ميونخ في وقت سابق لكنه فضل بالنهاية التواجد في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد يرفض فكرة التعاقد مع توليسو

عرض وكلاء النجم الفرنسي توليسو لاعب بايرن ميونخ على نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن إدارة اليونايتد رفضت هذه الفكرة خاصة مع وجود الكثير من اللاعبين في مركز وسط الملعب.

وأضاف أحد مسئولي مانشستر يونايتد أن اللاعب لديه تاريخ طويل مع الإصابات ولن يكون مفيداً للفريق مع قوة الألتحامات في الدوري الإنجليزي.

اتفاق قريب بين حكيم زياش وتشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، المدير الفني لنادي أياكس أمسترادم الهولندي هاج تين قدم الموافقة على رحيل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي.

وكانت الصحافة الأوروبية قد ركزت على هذا الخبر خلال اليومين الأخيرين حول أن الإتفاق يسير بشكل سريع بي الأطراف الثلاثة.

ليفربول يراقب سانشو تمهيداً للتعاقد معه

مازال نادي ليفربول يراقب سوق الانتقالات عن كثب كبير لتحديد اللاعبون الذين سيدعمون قائمته فيما هو قادم من المواسم المُقبلة، خاصة مع وجود الكثير من الأنباء التي تُشير إلى رحيل أحد الثلاثي الهجومي للريدز.

سانشو يعد أهم الخيارات المتاحة لمعظم الأندية الإنجليزية خاصة مع موافقة بوروسيا دورتموند على الجلوس مع الأندية من أجل التفاوض مع اللاعب.

بايرن ميونخ يضع توليسو على لائحة البيع

يبدو أن المدير الفني الألماني هانز فليك لن يتهاون تماماً مع أي لاعب في قائمة الفريق لفترة أطول من ذلك، المدرب الألماني يريد رحيل عدد من اللاعبين الذين لا يقدمون إضافة حقيقية للفريق على رأسهم توليسو.

اللاعب الفرنسي جاء إلى الفريق البافاري بكثير من الآمال لكنه خيب الظنون بسبب الإصابات الكثيرة التي لحقت به خلال فترة بسيطة.

بوكتينيو ينتظر قرار العودة إلى الدوري الإنجليزي

ينتظر المدير الفني الأرجنتيني بوكيتينو نهاية الموسم بفارغ الصبر حتى تبدأ الأندية في الدخول بمفاوضات معه للتعاقد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

بوكتينيو كان قد قدم إستقالته من نادي توتنهام قبل نهاية الدور الأول بعدما شعر أن نتائج الفريق ومستوى اللاعبين لن يساعدوه في تحقيق مراده، وكان بايرن ميونخ أبرز الأندية المهتمة بالمدرب قبل أن يجددوا الثقة في هانز فليك.

الجدير بالذكر أن أقرب الأندية للتعاقد مع مدرب توتنهام السابق هو نادي مانشستر يونايتد .